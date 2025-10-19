La solidarietà che unisce. Un mercatino benefico per sostenere il Brasile

Un ponte di solidarietà, tra Ferrara e il Brasile. Apertura ieri e proseguirà fino al prossimo 17 novembre, un’iniziativa che festeggia il 30° anniversario del Cammino di Fraternità tra le comunità italiane e quelle brasiliane visitate annualmente da don Roberto Sibani. È stato inaugurato ufficialmente, all’interno del chiostro di San Paolo, nel cuore di Ferrara, il 26° ‘Mercatino della Fantasia’, organizzato dalle parrocchie di Pilastri e Burana in collaborazione con la parrocchia di Santa Francesca Romana di via XX Settembre. Quanto ricavato andrà a sostenere l’apertura di un punto antiviolenza presso il centro comunitario parrocchiale "Lorena Lima", inaugurato nella regione brasiliana di Parauapebas lo scorso agosto e frutto anch’esso di donazioni raccolte durante la scorsa edizione del Mercatino. L’iniziativa torna in uno dei chiostri più centrali della città dopo 8 anni, grazie alla fattiva collaborazione del Comune di Ferrara. "Dopo tanti anni – ha spiegato l’assessora alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti, che ha presenziato all’inaugurazione - il ‘Mercatino della Fantasia’ torna in un contesto così prestigioso e affascinante, che dal 1997 al 2017 era stata la casa di questa importante manifestazione in grado di fortificare il senso di comunità sotto il segno della beneficenza. Da quasi 30 anni questo evento è, sul nostro territorio, una delle espressioni più genuine della solidarietà, che avvicina due paesi attraverso la concreta realizzazione di numerosi progetti sociali. Inoltre, siamo molto orgogliosi, come amministrazione, di aver favorito l’organizzazione dell’esposizione in un chiostro che nel corso del prossimo mese sarà valorizzato dalla vivacità di frequentatori e volontari". Mario Tosatti