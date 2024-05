La solidarietà con la maratona di cucito

Il Comitato Promotore Provinciale di Viva Vittoria Ferrara, invita a partecipare alla prima maratona di cucito delle coperte che saranno vendute in occasione del 23 e 24 novembre 2024. La "Maratona" si svolgerà sabato alla sede della Chiesa Nuova in via Arginone 157 a Ferrara: non importa essere esperte e esperti di cucito, basta saper tenere in mano un ago; ci si può fermare anche solo un’ora, di mattina o di pomeriggio: l’importante è dare un contributo! Da gennaio ad oggi sono stati raccolti migliaia di quadrati di ogni colore che saranno uniti, durante la Maratona, in coperte di quattro quadrati l’una. La Maratona di cucito sarà un momento collettivo importante, dove verranno confezionate centinaia di coperte che, aggiunte ad altre, saranno vendute appunto il 23 e 24 novembre 2024 offrendo un contributo che sarà destinato al Centro Donna Giustizia di Ferrara per sostenere progetti di autonomia delle donne vittima di violenza. La giornata della Maratona prevede alle 10 un incontro pubblico, in contemporanea con la cucitura collettiva dei quadrati. Per informazioni rivolgersi al numero: 320.8622289.

Laura Guerra