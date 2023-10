La solidarietà sfila in passerella: "Così aiutiamo il gruppo Andos"

Nei giardini di Piazza della Libertà a Copparo, il 12 settembre scorso, è andata in scena ‘Sfil… Andos’, una sfilata di moda a favore di Andos Ferrara (Associazione donne operate al seno). "È stata una serata ricca di emozioni, spettacolo e partecipazione ed è per questo che il gruppo ‘Noi imprenditrici Copparo’, con grande felicità e con il contributo delle attività aderenti a ‘Segui il filo giallo’ e alla generosità delle persone, hanno raccolto e donato la somma di 1006,50". ‘Sfil...Andos’ è il simpatico termine coniato per annunciare la serata glamour e di moda a scopo benefico che si è svolta lo scorso settembre.

L’evento, al quale hanno aderito una decina di prestigiose attività commerciali con le loro proposte in termini di accessori ed abiti, è stato presentato da Federico Corli: dopo l’aperitivo di benvenuto, è seguita la sfilata vera e propria con protagoniste alcune donne che sono state operate al seno e che hanno riaffermato in questo modo la loro volontà e la loro fiducia nella vita, fornendo un esempio più che positivo della loro forza e identità.

Voglia di fare squadra, di mettersi in gioco e solidarietà sono stati gli ingredienti della serata che ha riscosso positivo successo, offrendo anche un momento di riflessione e sensibilizzazione verso la meritoria attività svolta dall’associazione Andos. La solidarietà è di casa a Copparo, con mille iniziative a favore della beneficenza con il Comune sempre in prima linea per aiutare associazione e attività meritorie del paese.

v.f.