La solidarietà sfila in passerella Moda, musica e arte al Ridotto

Moda, musica e arte per una serata tutta all’insegna della solidarietà. Si intitola “Perché no?” la sfilata a scopo benefico che si svolgerà domani al Ridotto del Teatro Comunale, per iniziativa dell’associazione ’Casco Matto-Moto club Ferrara’ e del salone di parrucchiera ’Teste d’Autore’, con il patrocinio dal Comune. Il ricavato sarà devoluto a favore dell’Associazione Giulia odv e dell’Associazione Parkinsoniani&Caregiver Aps. Il programma e le finalità dell’evento sono stati illustrati ieri dall’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, dalla presidente di ’Casco Matto’ Debora Marangoni, dalla socia titolare del salone ’Teste d’Autore’ Letizia Secchiaroli, dal presidente dell’Associazione Giulia odv Michele Grassi e dal presidente dell’Associazione Parkinsoniani&Caregiver aps Guglielmo Piva. "Si tratta - ha spiegato Coletti - di uno dei tanti begli esempi, sempre accolti con grande favore dall’Amministrazione comunale, in cui associazioni del territorio mettono in campo iniziative a beneficio di altre associazioni di volontariato". L’evento si svolgerà in due turni, con il medesimo programma, il primo dalle 18 alle 20 (il pubblico interessato a partecipare può contattare il numero di telefono: 338 8289962) e il secondo dalle 21 alle 23 (già sold out). "La sfilata - ha precisato Debora Marangoni - si intitola “Perché no?” perché vogliamo trasmettere la libertà che ognuno ha di potersi esprimere in tutto il suo essere: sulla passerella ci saranno modelli e modelle di diverse età compresi portatori di handicap che indosseranno capi e accessori messi a disposizione da oltre una decina di negozi di Ferrara. Saranno anche presenti due esposizioni di quadri degli artisti Sabrina Bonaguro e Mirco Dellapasqua, alcune delle loro opere verranno messe all’asta e il ricavato sarà devoluto in beneficenza". Ad aprire la sfilata l’esibizione del tenore Claudio Sgura accompagnato dalla pianista Antonella Zilli. "I contributi - ha dichiarato Grassi - andranno tutti a sostegno dei nostri progetti di oncologia pediatrica, cure palliative pediatriche e attività per bambini con disabilità".