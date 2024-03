La solidarietà, un farmaco. Il Comune taglia il record

Record di donazioni nel Comune di Cento per la 24ª giornata di raccolta del farmaco di Banco Farmaceutico, in tutta Italia dal 6 al 12 febbraio. Cento, Comune solidale con 974 farmaci raccolti nelle 9 farmacie aderenti all’iniziativa.

Oltre 8mila euro il valore delle donazioni destinate a 25 enti benefici operanti nel territorio provinciale. Si stima che dall’iniziativa di quest’anno saranno 4mila gli utenti della Provincia di Ferrara che ne beneficeranno. Per la prima volta, questa edizione ha visto il coinvolgimento attivo anche da parte del Comune di Cento che ha voluto dare il proprio contributo patrocinando l’evento e rendendosi parte attiva nel reclutamento delle farmacie del territorio e coinvolgendo decine di volontari attivi in città e nelle frazioni. "Nove farmacie di Cento e frazioni hanno risposto all’invito del Banco Farmaceutico – è la soddisfazione dell’assessore alle Attività produttive e commercio Filippo Taddia –. Voglio ringraziarle a una a una. Cento ha dimostrato ancora una volta di essere capace di rispondere alla chiamata della solidarietà con gesti concreti". Poi la voce del delegato Territoriale Ferrara Banco Farmaceutico Ets. "La settimana di raccolta del farmaco organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico – ha detto Marco Cassarà – è stata un successo. E’ stata la dimostrazione del senso di profonda amicizia che lega tanti farmacisti, volontari e clienti entrati in farmacia per donare". Spiegano anche che è importante continuare a sostenere le realtà assistenziali che si prendono cura dei bisognosi. La spesa farmaceutica a carico del Ssn è pari a 12,5 miliardi di euro, mentre 9,9 miliardi sono pagati dalle famiglie. Molte delle quali in difficoltà economica, che pagano interamente il costo dei farmaci da banco e (salvo esenzioni) il ticket. Val la pena ricordare che senza il Terzo settore sanitario la tenuta della sanità italiana sarebbe a rischio.

Laura Guerra