La sottosegretaria Borgonzoni : "Chiesa e antico villaggio romano. Il ministero supporterà il recupero"

Una chiesa che attende di riabbracciare il suono del suo antico organo e un terreno che, sotto la superficie, custodisce le tracce di un villaggio romano dimenticato. È qui che il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, ha scelto di soffermarsi nella sua visita istituzionale a Vigarano, accompagnata dal sindaco Davide Bergamini e dai vertici della Soprintendenza. Due le tappe al centro del programma. La prima alla Chiesa della Beata Vergine Maria, dove è custodito – smontato a seguito dei lavori di consolidamento successivi al sisma del 2012 – l’organo realizzato da Girolamo Bonatti nel 1785 e restaurato da Tommaso Gallerani nel 1876. La Soprintendenza sta valutando la possibilità di un intervento che ne consenta il recupero: "Il completamento del restauro – è stato sottolineato – restituirebbe alla comunità non solo un bene di pregio, ma anche un tassello fondamentale della ricostruzione". La seconda tappa a Vigarano Pieve, dove sono in corso sei sondaggi archeologici preliminari, quattro dei quali già realizzati. Un’attività di indagine che ha già portato alla luce frammenti significativi: monete, tessere musive in bianco e nero, resti ceramici. Tracce che rafforzano l’ipotesi di aver individuato l’antico Vicus Varianus, villaggio romano la cui esatta collocazione non era finora documentata. Le ricognizioni hanno inoltre evidenziato i segni di una grande strada diretta a nord e le possibili tracce di una villa rustica con annessa area sepolcrale. "Un terreno vivo, che immaginiamo abbia molto da raccontare – ha affermato Borgonzoni –. Siamo soltanto all’inizio di una lunga avventura di studi che potrà restituire a Vigarano aspetti affascinanti e finora sconosciuti della sua storia. Il Ministero assicura massimo impegno a sostegno di Comune e Soprintendenza per valorizzare questo sito". Soddisfatto anche il sindaco Davide Bergamini, che ha legato la visita a una giornata simbolica: "Ringrazio il sottosegretario per l’attenzione rivolta al nostro patrimonio in occasione della celebrazione di Carlo Rambaldi. È la testimonianza di una collaborazione concreta con il Governo e di una sensibilità verso la nostra identità culturale". Vigarano, dunque, si scopre custode di una stratificazione che va oltre la memoria recente del sisma. Dalla rinascita di un organo settecentesco al possibile riconoscimento del Vicus Varianus, il territorio si propone come laboratorio di cultura viva, dove le radici antiche si intrecciano con il futuro della comunità.