La spaccatura tra gli studenti "Quel discorso non era concordato"

di Lucia Bianchini

Con il motto "Il nostro silenzio vale più del tuo discorso" i rappresentanti delle associazioni studentesche Azione Universitaria e Afu sono scesi in piazza Trento Trieste per manifestare contro il comportamento della presidente degli studenti Alessandra de Fazio, esponente di Link, che ha redatto il discorso senza consultare gli altri componenti del consiglio studentesco. "Il comportamento della presidente De Fazio e di Link è stato autoritario – afferma Giacomo Barile di Azione Universitaria –. L’inaugurazione dell’Anno Accademico è un momento importantissimo, anche per la presenza del presidente della Repubblica". I manifestanti denunciano che la maggioranza dei rappresentanti in consiglio degli studenti, quindi 22 su 31, non sono stati coinvolti e questo, secondo Barile è un grave attacco al consiglio degli studenti e a tutta la componente studentesca che ci ha votato come prima lista in ateneo. Riteniamo che De Fazio non sia più in grado di ricoprire questo ruolo, per questo ne chiediamo le dimissioni".

De Fazio ha affermato che il suo discorso era rappresentativo delle istanze della comunità studentesca, raccolte tra gli studenti tramite un sondaggio, mentre in senato accademico la rettrice e gli organi maggiori l’avrebbero, secondo i manifestanti, smentita, sostenendo che il questionario risaliva ad un anno fa. "Solo i rappresentanti di Link erano a conoscenza del discorso, tutti gli altri non hanno potuto intervenire – dichiara Gianpaolo Zurma –. Il discorso di De Fazio era un mero attacco politico, molto divisivo, e non apparteneva alle totalità delle voci del consiglio degli studenti. Azione Universitaria è per un’università del merito, mentre la presidente ha dichiarato di essere contro". "Secondo noi è mancata la collaborazione, la disponibilità al dialogo, cosa che noi bramiamo – commenta la vicepresidente dell’Afu Sofia Francesca Rizzuti –. Siamo apartitici e aconfessionali, ci premono gli interessi degli studenti, e in un’occasione così complessa, con la presenza di figure importanti, la componente studentesca doveva essere compatta, e non capiamo il motivo di questa mancanza di collaborazione". La manifestazione di piazza non è un mezzo che appartiene a Student Office, che però, tramite il presidente Cristiano Parenti, si esprime sulla vicenda: "Condividiamo il fatto che la presidente De Fazio non si sia comportata correttamente nei confronti del consiglio studentesco. Ci sono temi, come quello psicologico, e dell’aziendalizzazione dell’università, che vanno affrontati. Non siamo poi contro il merito, è un criterio importante, ad esempio per assegnare le borse di studio. Altra cosa che ci ha fatto tristezza è che nel discorso non vi fosse nulla di positivo, l’università appare come la cosa peggiore del mondo, mentre per quanto le difficoltà ci siano, è un’esperienza bella e formativa".

A dare la sua visione sul comportamento della presidente De Fazio, ma scostandosi dall’idea dei manifestanti, è Mariantonietta Falduto, coordinatrice di Udu Ferrara: "Non condividiamo il modo in cui ha agito la presidente, che avrebbe sicuramente dovuto coinvolgere il Consiglio Studenti nella stesura del discorso di apertura dell’anno accademico. Tuttavia noi cerchiamo di operare solo per il bene della componente studentesca e questo modus operandi dalla destra universitaria non ci appartiene. Noi crediamo nella forza delle tematiche e su queste chiediamo di essere ascoltati. Crediamo che i motivi per i scendere in piazza siano altri".