"La Spal è forte, ma attenzione al Mezzolara"

di Stefano Manfredini

Tra gli osservatori interessati alla gara in programma sabato allo stadio Mazza spicca Mirko Valdifiori. L’ex playmaker – attualmente collaboratore tecnico della Nazionale di Malta – ha giocato nella Spal dal 2018 al 2020, nelle ultime due stagioni di serie A. Ma soprattutto è di Russi, e nella squadra del suo paese è cresciuto prima di diventare un calciatore affermato. "Ho seguito quello che è accaduto nel corso dell’estate, la Spal è una società che mi è restata nel cuore – assicura il doppio ex –. È stato un grande dispiacere il fallimento, è davvero assurdo quello che è successo. Il fatto che ci fosse il grande Antenucci nella dirigenza del club che ha preso le redini della nuova Spal ha destato ancora di più la mia attenzione, e poi questa sfida col mio Russi non può lasciarmi indifferente".

La squadra di Di Benedetto era partita così così, ma adesso ha inserito il turbo. Si aspettava questo avvio altalenante?

"Sì, ci poteva stare. Del resto, la squadra era completamente nuova, i giocatori dovevano calarsi nella categoria e magari anche capire cosa significa giocare a Ferrara. L’Ars et Labor è in Eccellenza, però chiaramente ha l’ambizione di salire immediatamente: la pressione non manca, però ora vedo che le cose si sono messe piuttosto bene e confesso che mi fa molto piacere per la tifoseria".

Allo stadio Mazza continuano ad esserci quasi 5mila spettatori di media anche in Eccellenza.

"Ho visto le immagini e le fotografie della curva Ovest: sono rimasto impressionato, la passione del popolo biancazzurro per la propria squadra anche nei dilettanti è la vittoria più bella in assoluto per una squadra di calcio".

Il Russi ha le qualità per impensierire la Spal?

"È una realtà che non può essere paragonata alla Spal, sotto alcun punto di vista. È una società che lavora coi giovani del territorio e punta a valorizzare qualche ragazzo del vivaio. Ho qualche amico che gioca nella squadra come Saporetti che ha un passato nei professionisti oppure Venturi che è un esterno molto bravo. Conosco anche mister Ferrario: l’anno scorso è subentrato, ha fatto bene e ha tanta voglia di mettersi in gioco. Il Russi non deve vincere il campionato: ha l’obiettivo di disputare un torneo tranquillo e giocare allo stadio Mazza sarà una sorta di partita della vita per molti di quei ragazzi".

Russi è casa sua, giusto?

"Eccome. Ho fatto le giovanili nel Russi fino a 12-13 anni, sono cresciuto lì con i miei amici. Alcuni dirigenti di quei tempi ci sono tutt’ora, inoltre il mio babbo è stato una bandiera della società. A Russi siamo12mila abitanti, ci conosciamo tutti: non avrei mai pensato che avrebbe incrociato la Spal in una partita ufficiale. Sarebbe stato bello se fosse accaduto in serie C, magari in seguito ad una scalata del Russi, non certo a causa del fallimento della Spal".

I biancazzurri centreranno la promozione?

"Sulla carta hanno la squadra più forte, e anche se vincere i campionati non è mai facile alla fine penso che la spunteranno. Me lo auguro, perché la risalita verso i professionisti deve cominciare subito. L’avversario più ostico è il Mezzolara, che considero attrezzato sia sotto il profilo tecnico che economico".

Nel medio termine il suo futuro sarà ancora a Malta?

"È una bella opportunità, un movimento emergente. Malta è conosciuta soprattutto per le spiagge e il mare cristallino, ma anche il calcio sta crescendo tanto. A 39 anni ero in quella fase in cui bisogna decidere cosa fare da grandi. Non sapevo se continuare a giocare ancora qualche anno, magari nelle categorie inferiori, invece è arrivata la classica occasione che fa scattare la molla. Mister De Leo mi ha chiamato, ho accettato con entusiasmo: ora sono felice di essere qui, poi vedremo cosa mi riserverà il futuro".