La Spal e la Pasqua: una tradizione di successi calcistici dal 2017

La Pasqua porta fortuna alla Spal, quantomeno sotto il profilo statistico. Dal 2017 in poi, da quando cioè nel calendario dei campionati è stato inserito un turno il giorno prima o quello successivo alla Domenica della Resurrezione, i biancazzurri non hanno mai perso. I tifosi sono chiaramente autorizzati a compiere ogni gesto scaramantico possibile, ma di questi tempi occorre aggrapparsi a tutto.

Lasciando da parte la cabala, il precedente più interessante al riguardo risale proprio al 2017, quando nel giorno di Pasquetta un certo Mirco Antenucci mise al tappeto il Trapani con una strepitosa doppietta regalando alla squadra di Semplici tre punti pesantissimi nella corsa alla promozione in serie A. Sono passati otto anni, e il popolo biancazzurro stava attraversando uno dei momenti più esaltanti degli ultimi decenni. Sforzandoci di trovare qualche analogia, anche a Pesaro si giocherà il Lunedì dell’Angelo e soprattutto Antenucci gioca ancora in biancazzurro. Tutto il resto è completamente diverso, come il clima che circola intorno alla Spal. Ma questa è un’altra storia.

Nelle due stagioni successive, in serie A la squadra di Semplici giocò invece il giorno prima di Pasqua. E in entrambi i campionati centrò due risultati piuttosto importanti, prima un pareggio per 1-1 sul campo del Genoa con spettacolare rete di Lazzari e poi un clamoroso poker vincente in trasferta rifilato all’Empoli. Allo stadio Castellani, davanti a migliaia di spallini al seguito, finì 2-4 con doppietta di Petagna e gol di Floccari e del solito Antenucci.

Niente partite pasquali nel 2020, l’anno della pandemia, mentre nei tre campionati successivi (di serie B) la Spal ha sempre giocato a Pasquetta. Nel 2021 allo stadio Mazza arrivò un pareggio per 1-1 contro il Venezia con gol di Di Francesco. Stesso posto e stesso risultato nel 2022, quando la squadra di Venturato acciuffò il pari in extremis contro il Crotone con Pepito Rossi. Nel 2023 una Spal in crisi nera conquistò una vittoria illusoria sul campo del Benevento: 1-3 con gol di Prati, Celia e Moncini. A quel successo però la squadra di Oddo non riuscì a dare continuità, e alla fine arrivò la retrocessione in serie C.

Infine, un anno fa si giocò sabato 30 marzo, il giorno prima di Pasqua, allo stadio Del Conero di Ancona. Festa grande sugli spalti tra due tifoserie unite da uno storico gemellaggio, ma sul campo prevalse l’equilibrio. Finì con un pareggio a reti inviolate, uno 0-0 che decisamente incolore e non all’altezza dello spettacolo offerto dai supporters. La Spal percorrerà l’A14 per giocare nelle Marche anche quest’anno, fermandosi però qualche chilometro più a Nord. Per la precisione a Pesaro, dove però il pareggio stavolta non servirebbe davvero a nulla. Considerando che il rischio di retrocedere direttamente non è ancora scongiurato e che con un pizzico di fortuna si potrebbe ancora scalare una posizione, la squadra di Baldini ha il dovere di provarci. Puntando anche sull’effetto pasquale che ha portato fortuna tante volte.