La Spal scende in campo. Un gol per le famiglie

Anche le attività sportive dedicate ai giovani fanno parte del piano di riqualificazione di galleria Matteotti. Proprio oggi pomeriggio, dalle 16 alle 20, si terrà la rassegna promossa dall’assessorato alle Politiche Giovanili con il supporto organizzativo dell’associazione ‘Oltre le Mura’. "Questo secondo appuntamento – sottolinea l’assessore Micol Guerrini – e quelli in programma nel prossimo futuro in galleria Matteotti e in altri luoghi della città sono parte di un percorso che ha come obiettivo quello di garantire il giusto equilibrio tra le esigenze di cittadini, esercenti e il diritto allo svago dei giovani facendo del centro cittadino un ‘luogo unico’ di socializzazione e vivibilità". L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione di Uisp, Pallacanestro Ferrara, Spal, McDonald’s di piazza Trento e Trieste e grazie alla presenza, tra le altre, di Hip Hop, Capoeira, Calcio Balilla e Uguale a Opposto le famiglie avranno la possibilità di conoscere e provare le attività sportive praticate da tante società ferraresi. Tra i partner anche l’iniziativa della Pallacanestro Ferrara in collaborazione con il negozio Mc Donald’s della galleria. Anche la Spal sarà presente con i propri tecnici del settore giovanile all’evento ‘Sport in Galleria Matteotti’. L’evento, come detto, si pone come obiettivo quello di riportare le famiglie in uno spazio cittadino ad oggi poco frequentato e dargli nuova vita. Il club biancazzurro allestirà un’area gioco dove verranno proposte delle attività per tutti i bambini che vorranno prendervi parte. All’evento parteciperà anche il direttore generale di Spal Andrea Gazzoli e i giocatori della primavera Andrea Semenza e Alessandro Gobbo.