"La Spal si rialzerà e giocherà per i play off"

Sono giorni turbolenti in casa Cesena, nonostante il primo posto in classifica. Ieri il giudice sportivo ha infatti sanzionato il club bianconero con una gara casalinga a porte chiuse in seguito alla clamorosa invasione di campo del papà di bomber Shpendi che ha cercato di aggredire un giocatore dell’Olbia. Il Cesena ha preso ufficialmente le distanze da quanto accaduto, con il direttore sportivo Fabio Artico che assicura che la squadra di Toscano non avrà ripercussioni di alcun tipo. "Quello che è accaduto ci dispiace molto: abbiamo chiarito la nostra posizione attraverso un comunicato e prendiamo atto della decisione del giudice sportivo – commenta l’ex attaccante della Spal –. Questa vicenda però non deve in alcun modo intaccare il percorso della squadra, che ha il dovere di non disperdere energie restando concentrata sull’obiettivo finale".

A Ferrara mancherà lo squalificato Prestia, leader della difesa che finora non ha saltato nemmeno un minuto...

"È un’assenza importante, ma chi lo sostituirà non lo farà rimpiangere. Finora è sempre accaduto così: chi ha preso il posto dei giocatori indisponibili ha fatto addirittura meglio, del resto il nostro allenatore può contare su una rosa profonda e di qualità".

In classifica il Cesena è a +29 sulla Spal. C’è così tanta distanza tra le due squadre? "No, non c’è tutta questa differenza tecnica. La classifica dice questo, ma la Spal ha dei valori importanti e mi auguro che dalla gara successiva possa cominciare a correre e tirarsi fuori da questa situazione. Sono stagioni che capitano: si parte male e poi tutto diventa difficile. E il fatto di essere reduci da una retrocessione non aiuta".

Nel match di andata il Cesena dominò dall’inizio alla fine... "Stavolta sarà una gara completamente rispetto a quella del Manuzzi. Innanzitutto, pur non vincendo spesso la Spal è reduce da una striscia di risultati positivi. E poi mi aspetto che la squadra di Colucci darà tutto per regalare una soddisfazione ai propri tifosi".

Per le due tifoserie non sarà una gara come tutte le altre... "Lo so bene, anche perché mi ricordo quando questa sfida la affrontavo da calciatore. So quanto ci tengono i tifosi della Spal e del Cesena, due tifoserie che rappresentano società che hanno fatto la storia del calcio italiano".

Che gara si aspetta?

"Si giocherà in un contesto di categoria superiore, in uno stadio pieno. Sarà un match fatto di duelli: non credo che la Spal imposterà una gara difensiva, preferendo affrontarci a viso aperto. Il Cesena invece giocherà applicando il credo del proprio allenatore, quindi aggressione e ripartenze. Sarà una partita aperta".

Rispetto all’andata, sulla panchina della Spal ci sarà mister Colucci...

"È un tecnico che ha portato praticità, puntando su concetti semplici e sulla componente emotiva del gruppo".

Dove arriverà la Spal?

"Mi auguro sinceramente che riesca a tirarsi fuori quanto prima dalla zona playout. A quel punto potrà giocare con più serenità e magari agganciare la zona plyoff. Del resto, per la società, l’organico e l’allenatore merita una classifica davvero diversa, e le trattative di mercato che sta effettuando dimostrano che ha le carte in regola per risalire".