La Spal verso Pontedera. Missione: vendicare l’andata

Se la Torres è la rivelazione del campionato, il Pontedera rappresenta comunque una delle più belle sorprese del girone B. Anche se vale la pena sottolineare che il club granata milita in terza serie da 12 anni di fila, quindi ormai è da considerarsi una realtà consolidata della Lega Pro. Di sicuro però il rendimento del Pontedera è migliorato in maniera esponenziale da quando nell’ottobre 2022 sulla panchina è arrivato Max Canzi, capace di condurre la squadra al sesto posto l’anno scorso e di confermarsi nella parte sinistra nel campionato in corso. Basti pensare che i granata gravitano in zona playoff senza soluzione di continuità da metà ottobre, superando indenni una fase nella quale subivano davvero troppi gol.

La squadra di Canzi ha incassato complessivamente 45 reti, nove in più della Spal. Ma 45 sono anche quelle messe a segno dal Pontedera, +16 rispetto a quelle realizzate dai biancazzurri. È un rischio calcolato quello che si prende mister Canzi, che teorizza un calcio totale, uomo contro uomo in tutte le zone del campo. Un sistema molto particolare, che può ricordare l’Atalanta di Gasperini e che costringe anche le formazioni avversarie a modificare il proprio gioco. All’andata il Pontedera ha sbancato Ferrara di misura (0-1, la delusione nella foto) nel periodo più nero della Spal di Colucci che oltre a non segnare non si avvicinava nemmeno alla porta avversaria. Stavolta si prevede una partita molto più bella ed equilibrata, con i granata che potrebbero scendere in campo con un 3-4-2-1 con Vivoli tra i pali, Calvani, Espeche e Guidi (o Pretato) in difesa, Perretta, Ignacchiti, Lombardi (o Benedetti) e Angori a centrocampo, Benedetti (o Delpupo) e Ianesi sulla trequarti, Ganz terminale offensivo.

Dopo aver incassato tre sconfitte di fila a febbraio, il Pontedera si è ripreso bene ed è reduce da tre risultati utili consecutivi (una vittoria e due pareggi). Il trend della Spal di Di Carlo però è decisamente migliore, con due punti di media nelle ultime sette giornate che fanno sognare una clamorosa rimonta playoff. Meglio però restare coi piedi per terra, almeno per qualche altra settimana. Nel frattempo, dal centro sportivo Fabbri arrivano buone notizie sul fronte degli acciaccati. Dopo Antenucci, anche Ghiringhelli, Carraro e Petrovic sono in via di recupero. Tutti tre ieri hanno lavorato parzialmente in gruppo, lasciando la netta sensazione di poter essere a disposizione allo stadio Mannucci. Va detto comunque che una decisione definitiva verrà presa soltanto oggi, soprattutto per Ghiringhelli che domenica scorsa era stato costretto a chiedere il cambio prima dell’intervallo a causa di una brutta botta al ginocchio. È prevedibile quindi che sul lato destro della difesa a quattro agirà Bruscagin (favorito su Fiordaliso), mentre se a centrocampo Carraro non ce la dovesse fare è pronto Contiliano. In attacco invece potrebbe toccare ad Antenucci in coppia con Zilli, con Petrovic pronto ad entrare dalla panchina.