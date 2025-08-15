"La speranza, antidoto alla guerra"

CENTO

Parco gremito al Santuario della Rocca di Cento per la messa in occasione della festa della Beata Vergine della Rocca, presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi. Cittadini, associazioni, autorità politiche e millitari tra i quali il sindaco Edoardo Accorsi e il presidente della provincia Daniele Garuti ma soprattutto tantissimi fedeli. "E’ sempre una gioia ritrovari qui insieme in testa grande Cattedrale a cielo aperto – ha detto subito il Cardinale Zuppi – in questa giornata dove ancora una volta si ricordano anche i bambini uccisi a Gaza". Una celebrazione dove si è è pregato anche per "convertire i cuori di chi semina odio e violenza, per i bambini uccisi, pere chi si trova nella notte e della sofferenza e della solitudine". "A volte il cielo diventa terribile, si perde e ci viene le vertigini. Anche le stelle non le guardiamo più – ha proseguito Zuppi – Maria è la stella del mattino che ci aiuta a vedere, conforta e consola. Qando il buio è più fitto le stelle brillano di più ed è così vero...quando c’è disperazione, depressione e paura c’è la stella di Maria che ci aiuta a vedere e a sapere che il mattino arriverà sempre". Speranza, pace, pazienza le parole chiave che il Cardinale ha affidato alla comunità. "Questo è il Giubileo della speranza perchè abbiamo tato bisogno di pace – ha proseguito – non si può vivere senza speranza ma non si può nemmeno aspettare immobili che le cose cambino. E’ la speranza che ci fa vedere la pace nella guerra, l’albero grande in un seme piccolo, il perdono invece della vendetta, il nemico come un fratello che non riconosciamo più. La speranza richiede però pazienza in un mondo dove siamo abituati ad avere tutto e subito, diventando insofferenti, nervosi e violenti perché pensiamo non succeda nulla. Dobbiamo dunque coltivare la pazienza per non essere compulsivi. Pazienza significa avere la capacità di arrivare alla meta anche quando ci sono ostacoli conservando lo spirito gioioso. La pazienza nonn si arrende, come un contadino che lavora per avere frutti, ci aiuta a vedere già oggi i frutti della nostra speranza". E la chiave è l’amicizia. "Cerchiamo di essere uomini e donne di pace – ha concluso – Papa Leone ha detto che l’amicizia è la via della pace. E’ vero. Se trattiamo gli altri con amicizia ci ritroviamo vicini più di quello che pensiamo,dunque, aboliamo l’inimicizia anche se non è facile. E’ questo il metodo del disarmo. Affidiamoci alla Madonna della Rocca che ci renda pazienti operatori di pace dove accendere luci di speranza dove c’è solitudine e dove non si riesce vedere il bello. Se portiamo un po’ di amicizia, si riaccende la speranza. Scegliamo gli uni e gli altri perché l’amicizia è davvero la vita della pace".