La speranza nel gioco di un bambino

di Nicola

Bianchi

Il gioco del piccolo soccorritore. Dal curare un orsetto nello speciale ospedale dei peluche, praticandogli un mini-massaggio cardiaco o per liberargli la gola da una caramella troppo ingombrante per la respirazione, fino al digitare sul telefono 1-1-2 per chiamare i carabinieri in caso succeda qualcosa di brutto. Scriveva Gianni Rodari: "Vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo?". Questa la filosofia che ha guidato le sei mamme del plesso di Villa Fulvia – lo raccontiamo nel servizio accanto – che hanno dato vita al progetto ’Tutti al sicuro’ e che avrà il suo momento più alto giovedì pomeriggio. Imparare a conoscere l’emergenza, imparare ad affrontarla attraverso il gioco. Imparare che il cuore ogni tanto può fare le bizze o che un boccone, da noi adorato, può fare molto male. Ed è proprio in quei momenti che dobbiamo essere pronti e preparati per aiutare noi e gli altri. Fin da piccolissimi. Così domani sarà più semplice.