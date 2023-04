La speranza nel gioco di un bambino

Nicola Bianchi

La faccia del piccolo Mattia (qui accanto) la dice lunga. Quanta speranza nei suoi occhi, quanta felicità nell’indossare quella magica maglia, quei colori biancazzurri, quella tradizione, quella storia. Oggi lui e i suoi genitori saranno al Mazza insieme ad altre dodicimila persone, record stagionale, a sgolarsi fino all’ultimo per Nainggolan e compagni chiamati ad un solo risultato: vincere. Per tenerci con le unghie e con i denti la serie cadetta, evitando quel dramma sportivo (e cittadino) chiamato retrocessione. Speranza, dicevamo. Come quella nei tanti bambini del nido e materna Pablo Neruda chiamati giovedì a un gioco molto speciale.