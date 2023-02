L’ambulatorio a bassa complessità non solo funziona, ma raddoppia. Gli esiti dei primi mesi – la sperimentazione del punto aperto alla Cittadella San Rocco a settembre scorso – sono più che positivi e il direttore sanitario dell’Azienda Usl, Emanuele Ciotti, ieri in Commissione consiliare li ha ribaditi a chiare lettere. Ciò che balza all’occhio è che "da quando è stata avviata la sperimentazione – spiega – il numero di accessi al Pronto Soccorso di Cona sono diminuiti. Il che significa aver colto l’esigenza dell’utenza a pieno titolo".

I pazienti che, a vario titolo, hanno usufruito dell’Abc sono stati quasi mille (stando agli ultimi dati disponibili). Ed è per questo che "abbiamo deciso – prosegue Ciotti – di aumentare l’orario: sarà attivo per dodici ore, sette giorni alla settimana". Per un maggior radicamento al territorio, anche in vista della stagione estiva l’ipotesi formulata da Ausl è quella di aprire un Abc anche alla Casa della Salute di Comacchio ed è in fase di valutazione anche un ambulatorio a bassa complessità nella struttura di Bondeno per "dare copertura anche a quel quadrante". Il servizio, come ha rimarcato a più riprese il direttore sanitario, "fa parte di un’azione a più ampio raggio volta ad alleggerire e a decongestionare i pronto soccorso del territorio". Il valore aggiunto, sottolinea Marika Colombi, direttrice dell’area infermieristica, è "la composizione di un’equipe sanitaria multidisciplinare, che vanta esperienze sia nelle diverse specializzazioni cliniche, ma anche nell’emergenza-urgenza". Fondamentale la presenza di un presidio di soccorso, 118 e dell’automedica a San Rocco. Un servizio che permette di avere "un contatto continuo" con il pronto soccorso di Cona in caso di sottovalutazione della patologia da parte dei pazienti. Tanti sono i servizi offerti all’utenza: dai raggi alle ecografie, finendo con gli elettrocardiogrammi. Voluto dal sindaco Alan Fabbri (l’Abc è tra le linee di mandato), la sperimentazione trova il plauso anche del pentastellato Tommaso Mantovani. Chi avanza qualche preoccupazione è invece la consigliera di Azione Civica Roberta Fusari a cui fa eco Francesco Colaiacovo. "In un momento di difficoltà oggettiva per la sanità territoriale – spiegano – ben vengano queste iniziative. Il nostro auspicio è che, in un quadro complessivo di carenza di professionalità mediche, si riesca a garantire la continuità all’Abc".