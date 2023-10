"La spesa sanitaria, le richieste di Conte e la verità dei numeri"

Caro Carlino,

secondo le anticipazioni del governo lo stanziamento per la spesa sanitaria aumenterà di 3 miliardi per il prossimo anno, ciò ha provocato le proteste dell’on. Conte che ha chiesto di collegare tale aumento a quello del PIL. Quando si parla di numeri mi rivolgo al mio alleato, un foglio Excel per quantificare i valori contesi, cercando i dati che mi servivano su internet; ho appreso che la spesa prevista per il 2023 – dato NadeF – è di 136,043 miliardi, l’aumento del Pil previsto è dello 0,70% per cui, applicando tale percentuale – come richiesto da Conte – si avrebbe un aumento di 0,952301 miliardi cioè un terzo di quanto previsto dall’esecutivo. A questo punto chiedo con forza al governo di non prendere in considerazione la richiesta di Conte anzi, se possibile, aggiungere qualcosa in più senza aumentare il deficit a carico dei nostri figli e nipoti ma tagliando spese inutili.

Giancarlo Vicentini

* * *

QUANDO FINIRANNO

I LAVORI

IN VIA PIANGIPANE?

Caro Carlino,

i lavori in via Piangipane e Corso Isonzo non terminano mai. MI sembra che la ditta passi da un lavoro all’altro senza terminare quelli iniziati . Dovevano terminare in estate e a ottobre ci sono ancora molte cose da completare. Inoltre se comincerà a piovere gli operai non potranno lavorare. Sentendo le voci che circolano forse per Natale via Piangipane sarà terminata. Sarà così?

Un residente