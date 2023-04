La spirale dell’odio Email antisemite alla comunità ebraica e polvere nera: fermato

Tutto è partito da una mail di matrice antisemita inviata alla comunità ebraica di Ferrara. Un messaggio gravissimo e farneticante, tra l’intimidatorio e l’offensivo (si va dalla negazione della Shoah alle minacce di uccidere gli ebrei e scuoiarli "come maiali") arrivato nell’agosto del 2022 alla casella di posta elettronica dell’ente di via Mazzini. Una analoga missiva era stata spedita, con lo stesso mezzo, a diverse altre comunità ebraiche d’Italia, da Milano a Napoli. L’indagine partita da quegli scritti ha consentito alla Digos di Sassari di fermare un cittadino russo indagato per fabbricazione e detenzione di esplosivi e per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa. L’uomo è stato fermato in Sardegna poco prima che si imbarcasse su un volo in partenza per Barcellona dall’aeroporto di Alghero-Fertilia.

A suo carico, oltre alle mail antisemite, la polizia sassarese ha raccolto anche altri elementi, tra cui la detenzione e la fabbricazione di polvere nera. Il russo è stato localizzato nel suo appartamento a Porto Torres e, da quel momento, è stato tenuto d’occhio al fine di monitorare le sue abitudini e le sue frequentazioni. Gli uomini della Digos hanno poi perquisito la sua abitazione, acquisendo cellulari, smartphone, tablet, computer portatili, hard disk e pen drive, oltre a diverso materiale cartaceo tra cui agende, taccuini, quaderni e fogli vari. L’attività di polizia ha inoltre consentito di rinvenire alcuni contenitori in plastica da alimenti, contenenti una polvere di colore nero e altre sostanze che già in prima battuta sono state ritenute essere precursori di esplosivi; sostanze, cioè, che combinate fra di loro potevano essere utilizzate per la fabbricazione illegale di sostanze esplosive.

La certezza è arrivata a seguito degli accertamenti tecnici svolti dagli artificieri che hanno certificato l’elevata potenzialità offensiva del materiale sequestrato, ritenuto particolarmente micidiale e idoneo a provocare un’esplosione dall’elevato effetto distruttivo. Da questa certezza, è scattata la misura del fermo, giustificata ulteriormente dal rischio di fuga da parte dello straniero. L’uomo è stato quindi bloccato dagli uomini della Digos e accompagnato nel carcere di Bancali. Ma l’attività di indagine non si è conclusa qui. Gli accertamenti infatti proseguiranno per verificare in maniera chiara quali fossero le reali intenzioni dello straniero, oltre ovviamente a valutare il coinvolgimento di altri soggetti nell’attività illecita.

Oltre alla comunità ebraica di Ferrara, le mail deliranti furono inviate anche ad altre sedi sparse in tutta Italia. Tra queste, le comunità ebraiche di Milano, Napoli, Torino, Genova, Ancona, Merano (in provincia di Bolzano), Livorno, Casale Monferrato (Alessandria), Modena e Reggio Emilia.

Federico Malavasi