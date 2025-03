La ’sportina’ è sempre più cara: "Lotta quotidiana con i prezzi". Tecniche di risparmio in vetrina

Fanno la spesa mano nella mano Beatrice Furlotti e Giacomo Malvone, studenti di medicina, fidanzati, fuorisede. Uniti da un comune destino ieri mattina, andare a comprare qualcosa per il pranzo e la cena. Viene da Pavia lei, da Busto Arsizio lui. "Ogni giorno i prodotti aumentano, no non facciamo acquisti nelle botteghe. Basta guardare i prezzi affissi in vetrina, per noi sono troppo alti. Già dobbiamo studiare, pagare i libri e l’affitto", dicono, il sorriso che non si appanna tra gli scaffali. "Perché qui risparmiamo, ci sono le offerte, fino a qualche anno fa uno sconto del 10% per gli studenti se facevi una spesa di 15 euro. E fai presto a spendere 15 euro al giorno d’oggi", spiega Beatrice. Saverio Alagna, direttore del punto vendita Conad in via Garibaldi, ascolta, annuisce. Alla cassa c’è la fila, tanti studenti, alcuni anziani. "Quello sconto – spiega – l’avevamo introdotto anni fa, poi è terminato. Ma abbiamo tante offerte per abbattere il caro-prezzi. Dai bassi e fissi, per fare un esempio. Abbiamo poi prodotti sottocosto. La nostra politica è quella di contenere i prezzi".

L’inflazione galoppa. Non è ai livelli degli anni scorsi. Ma inflazione e caro-bollette sono due ganasce, una morsa per le famiglie. Daniela Fratti ha appena finito di fare la spesa. Dice: "La carne è aumentata, molto. In genere vado al supermercato, la qualità è buona come quella che si trova nelle botteghe. Non vedo una grande differenza". Dalla sportina alle bollette. Aiutati che Dio ti aiuta. "Abbiamo fatto ricorso al fotovoltaico, proprio per tagliare sui costi dell’energia elettrica". Frequenta l’università, la facoltà di Fisica. E’ al terzo anno Caterina Ranzani, che si mantiene agli studi. E’ operatrice nei musei, è una delle steward che si vedono alla stadio, durante le partite della Spal. Anche lei scorre con attenzione i prezzi sugli scaffali, un occhio a quello che spende.

Un’anziana guarda la frutta e la verdura da Stella, in via Garibaldi. Ascolta i consigli di Debora Bedendo. "E’ chiaro che i prodotti che vengono da lontano costano, i prezzi sono aumentati. Ma se metto nel sacchetto frutta e verdura di stagione, del nostro territorio, l’invito che facciamo ai clienti, riesco a risparmiare". Anche qui, tra le cassette, i cartellini con le offerte. Una mano alle famiglie.