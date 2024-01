La squadra delude, il tifo protesta: "Qui tutti quanti sono colpevoli"

Non basta il freddo su Ferrara per congelare gli animi bollenti in casa Spal. La sconfitta per 1-3 contro la Juventus Next Gen al Mazza, ha causato grande delusione tra i tifosi. I biancazzurri si trovano al terzultimo posto in classifica a meno 4 punti dalla salvezza, senza passare per i play-out. La partita di domenica contro la Juve under 23 era considerata da tutti fondamentale per togliere la squadra estense dalle sabbie mobili. La dura contestazione della curva Ovest a tutta la società verifica quanto il clima sia teso in tutto l’ambiente. Nella città è uno degli argomenti più dibattuti in queste gelide giornate. All’ombra della statua del Savonarola alcuni tassisti in attesa di qualche cliente da scarrozzare da qualche parte, discutono della situazione spallina. "È un disastro. La peggiore Spal degli ultimi quarant’anni. Dirigenti, società, giocatori nessuno escluso. Colucci se ne deve andare, per noi è lui che paga la società per allenare, altrimenti non si spiega. Di sicuro non andremo a Lucca a vedere questo scempio".

Al ’Caffè Cicognani’ un gruppo di signori discute sulle motivazioni per cui la squadra si trovi in questo stato. "È stata fatta una squadra di svincolati, di scarti di altre squadre", commenta Riccardo. "Il problema non è Colucci, ma sono i giocatori. Abbiamo cambiato allenatore troppo spesso e così si fa fatica a trovare continuità. Serve una buona difesa e un buon centrocampo – commenta in coro il gruppo seduto al bar – , è troppo facile dare la colpa a Del Favero". Anche se c’è qualche rimorso per aver dato Demba Thiam in prestito alla Juve Stabia, dove sta facendo una gran stagione, impreziosita da quindici porte inviolate. Alla domanda "ma secondo voi la Spal si salverà?", solo un tifoso ha risposto "si" in maniera convinta. Sul futuro di mister Colucci invece il gruppo è spaccato, con chi chiede un suo esonero e chi crede che possa portare i biancazzurri alla salvezza.

"La colpa è di chi organizza la squadra, quindi del direttore dell’area tecnica Filippo Fusco. Cambiare tre volte allenatore in meno di un anno non aiuta a creare stabilità – commenta un altro –. Serve un progetto della durata di almeno due o tre anni per arrivare a qualcosa di concreto e c’è bisogno di fare acquisti giusti. Se Tacopina ha voglia di investire sulla Spal è bene che resti, perché non è facile trovare qualcuno disposto a spendere in serie C. In giro non ci sono più dei Colombarini".

I clienti dell’edicola di piazza Cortevecchia sono in gran parte convinti che Colucci debba essere esonerato e che serva una chiara e attenta organizzazione della società. Ha fatto molto discutere il cambio di Zilli al minuto cinquantotto, giustificato domenica da Colucci in conferenza stampa per via di un problema al flessore destro. Insomma di delusione ce n’è parecchia in giro sulla stagione della Spal. La prossima partita in casa della Lucchese sarà importante per dare una scossa ad un ambiente rassegnato. La panchina di Colucci trema e le prossime partite, se non i prossimi giorni, potrebbero segnare un cambio alla guida tecnica della squadra. Per Ferrara intanto si respira la delusione di una squadra che rischia la clamorosa retrocessione in serie D.