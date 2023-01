La squadra di ’Radio club Contea’ "La protezione civile vale per due"

Radio Club Contea Nord: tra corsi di formazione, addestramenti, dedizione, messa a disposizione della comunità, che tra Bondeno e Poggio Renatico, grazie a 25 volontari diventano ogni giorno e in ogni emergenza aiuto, soccorso, collaborazione, identità di Protezione civile che rafforza e afferma una scelta di vita dedicata agli altri. C’è un ringraziamento e tanti punti fermi che hanno scandito l’anno, sui passi di interventi operativi che siglano l’identità di un’associazione di volontariato che opera nell’Alto Ferrarese da ben 53 anni.

La guida Andrea Ferrarini. "Ringrazio l’associazione Bondeno Cultura – dice - per la donazione che ci ha fatto con la vendita di opera d’arte in occasione di un’iniziativa che si è ricordata di noi". Poi il racconto, di un anno, l’ennesimo, scandito dalla dedizione dei volontari in ‘giacchetta gialla’, che per essere volontari hanno scelto di partecipare a corsi di formazione provinciali, di prendere patenti e patentini, di essere volontari qualificati. Radio club Conte Nord è un’organizzazione di volontariato. "La nostra associazione opera sul territorio – spiega Ferrarini -. Siamo in 27 volontari tra Bondeno e Poggio Renatico. Tutte le nostre missioni sono svolte all’interno del coordinamento provinciale di Protezione civile. Facciamo addestramenti annuali, interni all’associazione – aggiunge – e addestramenti provinciali con il coordinamento di Ferrara. Siamo operatori radio e generici. C’è chi ha la patente per la gestione della gru sull’autocarro, patentini per utilizzare la motosega, operatori specializzati nell’antincendio boschivo".

Operano in contatto con i servizi sociali e anche in questi giorni erano a portare nelle case, delle famiglie bisognose, generi alimentari e di prima necessità, che arrivano da donazioni di associazioni, di privati, o dalle segnalazioni. Fanno poi attività continua in collaborazione con la polizia municipale locale. Tra queste c’è il mercatino di Stellata dove oltre al servizio di assistenza alla popolazione, hanno anche una bancarella, che serve per autofinanziarsi. Sono iscritti al registro unico del volontariato. l momento più forte dell’anno appena trascorso? "Il soccorso alla popolazione dopo la bufera del 17 agosto e le piogge torrenziali del 19 – ricorda Ferrarini -. Era il nostro paese. Ci siamo trovati di fronte ad un disastro. Alberi sulle strade, case scoperchiate e scantinati allagati da ripristinare".

cl.f.