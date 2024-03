La squadra di Zonari. La candidata presenta la sua coalizione: "Partiamo dall’ascolto"

Una proposta che nasce dal basso, il cui è obiettivo è quello di riprendersi i voti dei delusi e portare la contesa al secondo turno, dove – questo è l’augurio della coalizione – diventare ancor di più l’ago della bilancia. La candidatura di Anna Zonari a sindaco, con la sua lista ‘La Comune di Ferrara’, è sostenuta da quelle forze politiche che hanno riconosciuto nel lavoro svolto da La Comune un approccio corretto per rimettere al centro della politica ferrarese "democrazia e partecipazione". Ieri mattina, nello spazio di Factory Grisù, è stata presentata la coalizione che sosterrà la candidatura a sindaco della 53enne psicologa ferrarese: +Europa, Partito Socialista Italiano, Possibile, Ecologisti Verdi e Sinistra per Anna Zonari sono i partiti che appoggeranno la lista.

Niente simboli dunque per Europa Verde e Sinistra Italiana, come spiegato dagli esponenti locali Federico Besio e Sergio Golinelli. "Purtroppo le decisioni che sono arrivate da Roma ci impediscono di poter utilizzare i nostri simboli – dichiarano –, ma i gruppi locali di entrambi i partiti sono a sostegno della coalizione di Anna Zonari, che ringraziamo per averci accolti quasi da profughi nella lista". Una situazione che rischia di causare parecchia confusione tra gli elettori dei due partiti, considerato che i leader nazionali Bonelli e Fratoianni hanno da tempo esplicitato il proprio sostegno a Fabio Anselmo. "Il nostro percorso partecipativo prosegue già da un po’ – le parole della candidata Anna Zonari –, abbiamo coinvolto tutta l’area progressista del centrosinistra dando vita ad un insieme di proposte. Le prossime tappe saranno tra i quartieri e le frazioni, il pilastro da cui partiamo è l’ascolto dei cittadini, che devono diventare soggetti attivi e non passivi della vita politica". "La figura di una donna è il valore aggiunto su cui abbiamo deciso di puntare – commenta Gianni Squarzanti, esponente del Partito Socialista –, Anna è la vera candidata civica di questa tornata elettorale, il cui profilo emerge non da decisioni di partito. Sono settant’anni che una donna non guida il governo della nostra città: vogliamo intercettare tutte quelle persone che alle elezioni di cinque anni fa non sono nemmeno andate a votare".

La quota femminile è data anche da Marta Leoni, portavoce di Possibile. "Sosteniamo questa coalizione per il metodo con cui si è deciso di fare politica – afferma –, non c’è una figura sola al comando ma una squadra di persone competenti e capaci. Le idee arrivano dal basso, saremo aperti al dialogo coi cittadini". Presente al tavolo pure Mario Zamorani di +Europa: "Se non esistesse questa candidatura le chance di vittoria di Fabbri al primo turno sarebbero notevolmente più alte – spiega l’esponente radicale –: il vero avversario del centrodestra, per le dinamiche che ci mette di fronte l’attuale legge elettorale, sarà proprio Anna Zonari". Tra le righe, ma nemmeno troppo, l’obiettivo de La Comune è dunque quello di ritagliarsi un ruolo da protagonista al primo turno, convogliando tutti quei voti che – nelle intenzioni della coalizione – consentiranno di portare la sfida al ballottaggio.