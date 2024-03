La stagione balneare, sicurezza al primo posto. Una sfida per le imprese

Il lavoro stagionale e la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo il tema dell’incontro che si è svolto al ristorante Le Vele, a Lido Estensi. Alla regia, Cst Ebter di Ferrara. L’appuntamento che il centro di servizio di Ferrara dell’ente bilaterale Ebter, calendarizza da anni in occasione dell’imminenza dell’apertura della stagione balneare. In questa edizione è stato approfondito l’argomento delle norme sulla disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli adempimenti conseguenti, con implicazioni sanzionatorie particolarmente impattanti per le imprese in caso di carenza degli adempimenti. Ne hanno parlato l’avvocato Riccardo Montanari, esperto di diritto del lavoro di Confesercenti, e gli ispettori dell’Itl presenti Franco Rossana, Calcaterra Francesco e Barberio Battista. Per l’ente bilaterale Regionale Ebter, sono intervenuti il presidente Cataldo Giammella, il vice presidente Nicola Scolamacchia, presidente della Confesercenti Ferrara, e per il Centro di Servizio Territoriale Marialisa Cavallini. Per il nutrito numero di imprese e di rappresentanti dei sindacati dei lavoratori che erano presenti in sala, l’incontro ha rappresentato un’importante occasione per venire a conoscenza delle ultime novità in materia di disciplina del lavoro. Un confronto tra esperti che si rivela utile anche per affrontare con maggiore consapevolezza gli adempimenti per le prossime assunzioni previste per l’inizio della stagione balneare.