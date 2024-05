La stagione di prosa del Comunale: "Grandi nomi e lavoro di squadra"

Tutti sono stati seduti sui loro scranni, didascalici, com’è anche giusto che sia durante una conferenza stampa di presentazione della stagione di prosa. Tutti tranne uno: Michele Placido, che – trovatosi di fronte a una platea tutta orecchie e curiosità – non ha saputo resistere. Si è spogliato dei panni di presidente del Teatro Comunale Abbado e si è aggirato tra la platea. Basta poco: uno sguardo empatico, il microfono in mano e il timbro vocale controllato. Placido ha raccontato di quando ha girato un film teatrale per gli abbonati e per i ferraresi, chiusi in casa all’epoca del Covid: "Mi è sembrata una cosa giusta, mi è sembrata una cosa emotiva. Ma il fatto più emozionante è che il film non si sarebbe potuto realizzare al Piccolo, all’Argentina di Roma… la burocrazia non l’avrebbe permesso. A Ferrara, invece, sì: ho capito che solo qui si possono realizzare i sogni". E parte l’applauso. Va bene, a Placido era stato chiesto di raccontare dello spettacolo pirandelliano che porterà a Ferrara nella prossima stagione, ma a volte le domande si possono trascendere e, in fin dei conti, Pirandello lo si può sempre cogliere tra le righe. Al contrario, non c’è stato bisogno di cogliere tra le righe l’importanza del cartellone di Prosa 2024-2025 del Teatro Comunale di Ferrara, che – come ha spiegato il direttore artistico Marcello Corvino – aprirà il sipario per ben 30 rappresentazioni, tra la stagione principale e quella "Extra". Oltre a Placido, tanti sono i nomi di rilevanza più che nazionale. Ambra Angiolini, Sonia Bergamasco, Andrea Pennacchi, Maria Paiato, Rocco Papaleo, Stefania Rocca, Tullio Solenghi, Moni Ovadia, Antonio Albanese, Silvio Orlando ecc. Alcuni spettacoli, poi, grazie all’iniziativa di ‘Teatro no limits’, saranno fruibili anche da non vedenti e ipovedenti. L’iniziativa riguarda La Locandiera, Antonio e Cleopatra, Boston Marriage e Hokuspokus. Alla presentazione sono intervenuti anche diversi protagonisti della stagione. In primis, Ambra Angiolini, che dall’11 al 13 aprile 2025 metterà in scena ‘Oliva Denaro’. "Si tratta di una storia di coraggio – ha detto l’attrice –. Questo monologo l’abbiamo voluto e scelto in tempi in cui non si parlava così tanto dei ‘no’ delle donne. Noi raccontiamo con sincera emotività quello che accade ancora oggi nelle cronache dei giornali". Di stampo diverso, e di grande ironia, è lo spettacolo presentato da Maria Paiato: Boston Marriage. "Una commedia che mette insieme due codici – così Paiato –: la commedia classica e un linguaggio che rende un salotto borghese di fine Ottocento un ambiente di tutti i giorni". In cartellone, c’è anche un ferrarese, un grande imitatore, Gianni Fantoni, che ieri ha parlato del suo spettacolo ‘Fantozzi. Una tragedia’, sul quale lo stesso Fantoni ha scherzato. "Sono titolare dei diritti di Fantozzi per il teatro, acquistati dallo stesso Paolo Villaggio. Mi sono venduto una casa, un monolocale a Milano, per acquistarli". Insomma, uno spettacolo ancor più imperdibile, come la goldoniana Locandiera, interpretata da Sonia Bergamasco, collegata ieri a distanza. "La direzione artistica – così Moni Ovadia, direttore generale – ha fatto una programmazione articolata, ricca di tante cose che piaceranno al pubblico. Sono soddisfatto e felice di esserci, anche come attore". "Il lavoro di questi anni ha dimostrato che quello che paga è il lavoro di squadra – ha commentato l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli –. Abbiamo affrontato situazioni difficili e situazioni di sogno, in un continuo scambio di opinioni e di virtuosità. Siamo più forti, saggi e preparati per affrontare un nuovo periodo che spero si possa concretizzare". La stagione è sostenuta dal Comune e ha Multicopia come sponsor tecnico.