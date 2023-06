La stagione di Prosa raddoppia 24 spettacoli con i big del teatro

di Francesco

Franchella

Per i primi quaranta minuti di conferenza stampa non proferiscono verbo. Qualche sguardo alla folta platea del Ridotto del Comunale tradiva tutta l’esperienza di un duo (una volta Il Trio, con la compianta Anna Marchesini) a dir poco abituato al pubblico. Quindi la prima gag, cosparsa di nonchalance: "Mi alzo io?", "Ti alzi tu?". Si alzano insieme. "Stai seduto, che ti ho fatto la puntura per la schiena", consiglia Tullio Solenghi al collega, Massimo Lopez. Solenghi e Lopez, Lopez e Solenghi, poco importa l’ordine. I due attori conoscono già Ferrara. "Siamo orgogliosi di essere in questo meraviglioso teatro: vuol dire che ormai, a Ferrara, ci considerate dei classici". Il loro nuovo spettacolo, ‘Dove eravamo rimasti’, farà parte del cartellone di Prosa 2023-24 dell’Abbado, dove debutterà dal 10 al 12 novembre. "La nostra idea è di bypassare i due anni sciagurati che ci siamo lasciati alle spalle, colmando alcune lacune di questo teatro: se non avete mai avuto come ospite papa Bergoglio, noi ve lo portiamo. Avete già avuto Mattarella? Ve lo ri-portiamo". Il riferimento è alle loro celebri imitazioni, tra cui quella di Vittorio Sgarbi.

"Con la lectio magistralis di Sgarbi–Lopez giochiamo in casa". ‘Dove eravamo rimasti’, tuttavia, è solo uno degli spettacoli in una stagione che vedrà raddoppiate il numero delle proposte: 24 i titoli (16 della stagione di prosa e 8 ‘extra’), con una campagna abbonamenti già partita. Le prime tre date, fissate ad ottobre, saranno dedicate a Franca Rame (a 10 anni dalla sua scomparsa) e a Dario Fo: una tre giorni ferrarese incentrata sulla celebre coppia che si inserisce nella rassegna di eventi ‘Un anno per Franca Rame’, promossa dalla Fondazione Dario Fo e Franca Rame. In particolare, inaugura la stagione Jacopo Fo (6 ottobre, ore 11), con ‘Com’è essere figlio di Dario Fo e Franca Rame’. Quindi, dal 6 all’8 ottobre, Chiara Francini e Alessandro Federico portano in scena ‘Coppia aperta, quasi spalancata’, tragicomica favola di Fo e Rame, mentre il 7 e l’8, ci sarà ‘Mistero Buffo, parti femminili’, con l’attrice Lucia Vasini. "Mistero Buffo e Coppia aperta – spiega Mattea Fo, presidente della Fondazione Fo e Rame - sono due spettacoli assolutamente attuali: testi che ci raccontano la cultura da cui veniamo, ma anche la vita di coppia di tutti i giorni". Ovviamente, il cartellone non si esaurisce qui. All’Abbado sono attesi anche Vinicio Capossela, Simone Cristicchi, Alessandro Haber, Andrea Pennacchi, Oblivion, Monica Guerritore, Giacomo Poretti, Gabriele Lavia, Geppi Cucciari, Federico Buffa, Moni Ovadia, Neri Marcorè, Claudio Bisio, Nuzzo-Di Biase, Umberto Orsini e molti altri. "A Ferrara stiamo bene e collaboriamo bene: è una rarità – dice il direttore dell’Abbado, Moni Ovadia – lavoriamo in libertà, sulla base di quello che è giusto fare per il pubblico".

Anche per questo motivo, "dopo un periodo terrificante dovuto al Covid – afferma il vicepresidente della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, Carlo Begamasco – il nostro teatro, per qualità artistica, è classificato al secondo tra i teatri di tradizione italiani". "Dopo la pandemia – aggiunge il direttore artistico, Marcello Corvino – abbiamo progettato un teatro, che uscendo dalla pandemia diventasse più forte e attrattivo, facendo un patto con i sindacati: lavorare tutti i giorni, migliorando i contratti di chi lavora".

I dati forniti da Corvino: un fatturato di 580mila euro nel 2023, a fronte di 275mila nel 2019; 7 lavoratori hanno ottenuto un contratto a tempo indeterminato, mentre sono stati assunti 5 "giovanissimi". "Lo stato di salute della Fondazione – chiosa l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli – è il risultato di un monitoraggio attento dei costi e di un significativo incremento dei propri ricavi: un risultato importantissimo".