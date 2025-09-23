La stampa ferrarese, un viaggio di 130 anni

Ha inaugurato ieri la mostra ‘Giornalisti in viaggio nel tempo’, una delle iniziative organizzate dall’Associazione Stampa Ferrara per celebrare il traguardo dei 130 anni di attività. L’esposizione offre una panoramica della stampa ferrarese dal XIX secolo ai giorni nostri. La prima associazione dei giornalisti ferraresi, da cui deriva Asfe venne fondata nel lontano dicembre 1895 come Circolo giornalistico Ferrarese. La mostra sarà visitabile in municipio fino a martedì 7 ottobre, con apertura negli orari per il pubblico del palazzo sede del Comune. All’inaugurazione sono intervenuti il presidente dell’Asfe, Antonella Vicenzi, il presidente e il direttore di Cna Ferrara, Jessica Morelli e Matteo Carion, l’assessore comunale Marco Gulinelli.

La rassegna, a cura dei giornalisti ferraresi Alberto Vincenzi, Daniele Predieri e Gian Pietro Zerbini, intende proporre una veloce carrellata sul lavoro dei giornalisti dal XIX secolo ai giorni nostri. Una sintesi necessaria poiché la mole di pubblicazioni nate a Ferrara tra il 1895 e il 2025 è estremamente corposa ed è stato determinante il lavoro di ricerca di Luciano Maragna sfociato nel libro ‘La stampa ferrarese’ (1996). Così in una quarantina di pannelli sono proposte le storie e le riproduzioni di pagine di alcune delle testate giornalistiche di Ferrara e provincia che hanno caratterizzato questo lungo periodo. Prima con l’inchiostro per le pubblicazioni cartacee, poi con le nuove tecnologie di stampa, quindi arrivando a radio, tv, web. Gli avvenimenti di fine XIX secolo si vanno così a intersecare con gli accadimenti recenti attraverso pagine che hanno scandito la storia ferrarese in questi ultimi 130 anni. Gli autori hanno effettuato un lavoro di ricerca per tenere viva la memoria del lavoro di giornalisti e giornaliste che hanno contribuito a informare i ferraresi.