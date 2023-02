La star della chitarra in concerto al De Micheli

‘Un frutto del miglior mondo chitarristico odierno’. Così il celebre chitarrista Oscar Ghiglia ha definito Pietro Locatto, che il prossimo 7 febbraio alle 20.30, sarà protagonista del concerto-evento ‘Incanto’ che si terrà al teatro ‘De Micheli’ di Copparo. Ad accompagnarlo sarà l’Orchestra Sinfonica d’Este, diretta da Nadir Garofalo che, ieri, assieme al sindaco Fabrizio Pagnoni ha presentato la serata che sarà ad ingresso gratuito e senza necessità di prenotazione. Come ricordato dal primo cittadino, l’iniziativa rientra nell’ambito della collaborazione tra Comune e Orchestra Sinfonica d’Este, che proprio la ‘De Micheli’ ha mosso i primi passi e ha trovato ‘casa’: "L’appuntamento del 7 febbraio sarà unisce due punti importanti – ha sottolineato -: l’accattivante occasione di assistere ad una iniziativa nuova e la possibilità, con il concerto, di far conoscere un giovane professionista, che ha già ottenuto significativi riconoscimenti nel panorama musicale".

Il direttore Nadir Garofalo ha ripercorso le tappe della carriera del chitarrista Pietro Locatto che, nel giorno successivo allo spettacolo (a porte chiuse) inciderà presso il teatro copparese il proprio cd per l’importante etichetta Stradivarius, specializzata in incisioni di musica classica. "Classe 1990, Pietro Locatto è uno dei più importanti musicisti della propria generazione – ha spiegato Garofalo -. Specialista del repertorio iberico, vanta già numerosi riconoscimenti: tra questi, ha ricevuto la ‘Chitarra d’oro’ come giovane promessa al Convegno Internazionale di chitarra di Milano. Inoltre, tiene masterclass in diversi festival e realtà italiane. Siamo veramente orgogliosi di poter proporre questo importante concerto, gratuitamente, al ‘De Micheli’".

Ad accompagnare Pietro Locatto, saranno circa trenta componenti dell’Orchestra Sinfonica d’Este. Il programma prevede l’esecuzione del Concerto n.1 in D, op. 99 del compositore Mario Castelnuovo-Tedesco, ‘Invocaciòn y danza’ e il ‘Concierto de Aranjuez’ di Joaquin Rodrigo, e ‘Dear Mario’, composta proprio da Nadir Garofalo in omaggio a Mario Castelnuovo-Tedesco: "Pietro mi farà l’onore di eseguirla – ha proseguito il direttore -. Si tratta di una sorta di lettera d’amore dedicata al compositore fiorentino, che fu costretto ad emigrare negli Stati Uniti nel 1939, in quanto di origine ebraica. La composizione che ho scritto in suo omaggio ha ricevuto l’apprezzamento della nipote Diana". Si apre, dunque, con un evento importante il 2023 per l’Orchestra Sinfonica d’Este, che anche quest’anno ha importanti progetti, tra appuntamenti al ‘De Micheli’, masterclass e la collaborazione con la Fondazione Teatro Borgatti di Cento.

Valerio Franzoni