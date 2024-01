"La Statale 16 accelera. Rispettati tutti i tempi"

Finalmente la realizzazione della variante della Statale 16 sembra aver visto un’accelerazione, almeno dal punto di vista di quelli che sono i procedimenti preparatori, con anche l’arrivo della lettera di esproprio ai proprietari dei fondi su cui dovrebbe sorgere l’opera. Continuazione dei lavori che già era stata annunciata da tempo da parte del Circolo argentano di Fratelli d’Italia, da cui già il 9 novembre 2023 erano trapelate notizie sulla ripartenza e sull’apertura delle buste prevista per metà dicembre.

"Le tempistiche annunciate sono state ampiamente rispettate – commenta il responsabile locale del partito della Meloni Nicola Fanini –, segnale chiaro dell’importanza che ha per il nostro Governo quest’opera, fondamentale non solo per il nostro territorio, ma per l’intero Paese. Ribadiamo la necessità di politiche attrattive per l’imprenditoria, che dovrà saper mettere in campo chi amministrerà Argenta nei prossimi anni

per sfruttare ogni opportunità derivante da questo collegamento e che noi già stiamo studiando con i nostri rappresentanti nelle istituzioni di ogni livello". Fanini precisa però anche che la continuazione della S.S.16 "è un successo importante del Governo Meloni. Negli ultimi giorni abbiamo assistito a tentativi goffi e maldestri da parte del sindaco Baldini di intestarsi i meriti di questa storica svolta. È bene ricordare che l’opera, statale, è stata soggetta ad un immobilismo continuo in tanti anni in cui alla guida della nostra Nazione c’era il suo partito, il Pd. "Purtroppo Baldini – conclude Fanini –, in difficoltà davanti ad un successo così importante per l’argentano e portato avanti dall’esecutivo Meloni, prova a confondere le acque nel tanto disperato quanto vano

tentativo di elevarsi a “tuttofare” della politica e dei cittadini, i quali però ormai si sono stancati di questo modus operandi e non sono più disposti a farsi gettare fumo negli occhi".