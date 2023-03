"La statale è pericolosa e senza segnaletica"

Caro Carlino,

lancio un appello tramite il giornale come dovere di cittadino. Domenica sera stavo percorrendo tra le 19 e le 20 la statale nel tratto compreso tra Ferrara e il bivio a sinistra verso Molinella. Pioveva molto, pozze di acqua sull’asfalto e forte vento. Ho guidato con molta preoccupazione e con attenzione a velocità moderata. Ma anche adottando prudenza

il rischio di uscire di strada

è stato notevole essendo le condizioni del manto pericolose e soprattutto la segnaletica sull’asfalto è praticamente cancellata da tempo, cosa gravissima, e passatemi il termine “indecente” in una strada a doppio senso e con molte curve.

In ragione di quanto esposto e nell’ottica di un concetto di sicurezza globale del cittadino mi appello in maniera pragmatica a chi di dovere di Comune o Provincia o tutti e due perché non abbiano tragedie sulla loro coscienze.

Chiedo che approfittando della primavera, si attivi urgentemente un intervento

se non di manutenzione del fondo stradale, almeno di riverniciatura totale della segnaletica orizzontale nel tratto segnalato e magari oltre. Sperando in rapidi riscontri positivi. Grazie per l’attenzione.

Gianfranco Generali