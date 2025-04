"La statua del re vada ricollocata al Parco Pareschi"

Caro Carlino,

ti scrivo per esprimere il mio pensiero a proposito della collocazione del monumento a Vittorio Emanuele II, primo Re dell’Italia libera e unita. Ti mando la foto di quando l’ho scoperto, nascosto e dimenticato. Per primo l’amministrazione deve decidere se ricollocare solo il Re o il monumento nella sua interezza originale con la raffigurazione di Ferrara riconoscente. Io dico che deve essere ricollocato intero come originalmente fu concepito. Dove? Se il monumento intero è troppo grande per posizionarlo nel cortile del museo, allora io indico il Parco Pareschi, perchè vicino al nuovo Museo del Risorgimento e della Resistenza dove verranno date indicazioni precise ai visitatori per andarlo a vedere. Durante la presentazione del nuovo Museo che avvenne lo scorso anno, l’assessore Gulinelli informò che durante i lavori si provvedeva al restauro delle divise e di altri manufatti e che il monumento sarebbe stato collocato all’interno nel cortile della Casa della Patria Pico Cavalieri, sede del museo. Io appresi l’annuncio con grande soddisfazione. Ma che svista non aver previsto allora il restauro del monumento e il suo costo! L’amministrazione ha trovato 3 milioni di euro nei fondi comunali per il restauro della Casa dei polli (che mi piace) e ora non riesce a trovare 50 mila euro per il restauro del monumento del Re?

Pasquina Ferrari