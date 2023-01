La storia corre su due ruote È il museo della Ciclistica

CENTO

Quello per la bici è un amore senza fine, capace di legarsi con la storia e le persone dove quella ruota gira. Lo sa bene la Ciclistica Centese che nata nel lontano 1910 si è messa in sella, testa sul manubrio e anima al vento, diventando oggi anche un museo che sarà inaugurato sabato alle 10.30. Un piccolo scrigno di storia e ricordi all’interno della Gipsoteca, custode di bellezza, storia ed arte proprio com’è la bicicletta. Entrando si respira l’aria della fatica di uomini che hanno inseguito sogni, tra le urla dei propri muscoli e quelli dei tifosi, il profumo della gioia di trofei alzati al cielo e quello antico delle foto in bianco e nero. "Il nostro primo tesserato fu Lucilio Dalla Vecchia nel 1923 - ricorda il 90enne Giuseppe Fregni, presidente dal 1979 e onorario dal 2015 indicando una delle foto nel museo – l’ultimo, Ivan Balikyn fino al 2009 poi diventato professionista. E’ stato la mia più grande gioia". In mezzo, tanti grandi con le loro maglie a raccontarli. "Questa esposta è del 1950, la più vecchia che abbiamo – prosegue con gli occhi che gli brillano – c’è quella della nazionale di Enrico Zuppiroli ai mondiali in Belgio del 76, quelle tricolori di Fortini e Patrese ma anche quella del titolo italiano di mountain bike di Tonelli del ’99". Poi bici, foto storiche e anche guantini e scarpe che riportano a un altro grande corridore centese. "Corrado Ardizzoni, è del periodo dal ’36 al ’48. Fu il nostro corridore più importante e andò a mondiali ed olimpiadi – prosegue Fregni – ci fu anche Salvatore Ghisellini che combattè contro Merckx o Allegro Grandi che vinse nel ‘30 la Torino – Bruxelles con più di un’ora di vantaggio. In quegli anni a Cento c’era anche il velodromo vicino al Castello della Giovannina e vi si disputava spesso una gara difficilissima tra cavallo e ciclista: Grandi fu capace di vincere". Ricordi indicando foto ed oggetti del museo. "Volli intitolato ad Ardizzoni il velodromo, un momento importante al quale nell’84 parteciparono anche ciclisti dall’estero – dice – è qui ora anche la statuetta sul cippo, abbattuta da una partita di calcio". Poi i ricordi dell’arrivo di tappa del Giro d’Italia ’95, la medaglia conferita dal presidente Giorgio Napolitano per i 100 anni della Centese, le corse epiche, i ricordi con Bartali in pista a Cento nel ’48, il velodromo di Renazzo e le scritte di tifo ai ciclisti a Pilastrello e custodita al museo, anche la storica campana che suonava all’ultimo giro al tondino centese. "Sono solo alcuni dei ricordi custoditi qui – chiude il presidente Mauro Biondi – un luogo che racconta la nostra storia e quella di Cento".

Laura Guerra