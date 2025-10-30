La storia del caviale alla ferrarese. Si trova all’agriturismo di Runco

Nel territorio portuense, e in particolare nella frazione di Runco, è custodita un’antica ricetta, che risale al tempo degli Estensi, avvolta da un alone di mistero. Le prime tracce di questa prelibatezza le troviamo nel Libro Novo di Cristoforo di Messisbugo, officiale alla corte di Alfonso I d’Este e poi di Ercole II, nei primi decenni del ‘500.

Si tratta del caviale alla ferrarese: una pietanza a base di uova di storione cotte secondo un metodo che, ancora oggi, non è stato svelato ed è conosciuto solo da Cristina Maresi e dal marito Giovanni, titolari dell’agriturismo Le Occare, dove viene servito ai pochi commensali che il ristorante può ospitare, in purezza o accompagnato da una base di panna acida. La storia di questa ricetta e del suo ritrovamento ha dell’incredibile. Andata perduta quando l’ultima gastronomia di Ferrara che la produceva, la Nuta di via Mazzini, negli anni ‘70 del 900 chiudeva i battenti è stata recuperata fortuitamente, in tempi recenti, nella comunità ebraica di New York e riportata nel suo luogo di origine.

Un racconto che verrà divulgato, con il patrocinio del Comune di Portomaggiore, all’interno del Ferrara Food Festival sabato alle 12 in piazza Municipale, proprio da Cristina Maresi che gelosamente mantiene il segreto della ricetta. A fare gli onori di casa, in trasferta, l’assessore di Portomaggiore Enrico Belletti, che commenta: "Siamo presenti con un nostro stand istituzionale insieme alla Pro Loco, all’interno del quale faremo assaporare anche altri prodotti tipici locali, come la salama da sugo con il purè ed il cotechino, oltre ad affettati ed insaccati di Portoverrara", spiega.