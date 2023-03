La storia del coro Polifonie alla scoperta dell’opera italiana

Oggi, alle 18, secondo degli appuntamenti di ‘Polifonie’ . In programma nella Sala della Musica di Ferrara (ingresso libero) è dedicati all’approfondimento della musica corale a cura del Conservatorio di Ferrara.

‘Polifonie’, così è intitolato il ciclo di incontri sulla musica corale organizzato dal Dipartimento di Teoria e Analisi, Composizione e Direzione del Conservatorio Frescobaldi, sotto la guida del prof Michele Napolitano. Per il secondo appuntamento è prevista una conferenza a cura del M° Daniele Sconosciuto sul ruolo del coro nell’opera italiana. Il coro ha ricoperto diverse funzioni nel corso della storia e dell’evoluzione del teatro d’opera: dalle origini del melodramma in epoca barocca ne L’Orfeo di Monteverdi, al Verismo ‘crudo’ nella Cavalleria Rusticana di Mascagni oppure a quello ‘raffinato’ nella Tosca di Puccini. Nel corso della conferenza saranno analizzate le diverse tipologie di vocalità corale, l’aderenza del testo poetico con la musica e l’orchestrazione, anche in funzione del ruolo del coro, e infine la relazione fra i diversi personaggi e il coro. Verranno proposti e messi a confronto diversi esempi di ascolti guidati per approfondire le diverse chiavi di lettura e interpretazione da parte dei direttori musicali.

Daniele Sconosciuto, diplomato in Pianoforte e Direzione d’orchestra, laureato in Discipline della Musica, ha frequentato Masterclass e Workshop di Direzione d’Orchestra in Italia e in Europa per approfondire il repertorio sinfonico e operistico. È stato coordinatore didattico e membro del consiglio direttivo dell’associazione “Le Muse e il Tempo – Centro di formazione ricerca e didattica della musica” ed è stato consulente in qualità di aiuto archivista per il riordino e la catalogazione dei materiali musicali dell’Orchestra Mozart sotto la direzione artistica di Claudio Abbado. Svolge un’intensa attività concertistica come pianista in formazioni di musica da camera, come maestro collaboratore di cori lirici e come direttore di coro e d’orchestra. È docente di Lettura della Partitura nei corsi dell’Aerco academy ed è membro del Consiglio Direttivo e Delegato Provinciale di Aerco per la provincia di Bologna (Associazione Emiliano Romagnola Cori). La conferenza inizia alle 18 nella Sala della Musica, Chiostro di San Paolo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.