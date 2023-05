La storia del dissenso al fascismo

Che spazio ebbe l’opposizione al fascismo in Italia? E in che modo si espresse, vista l’opera sistematica di repressione di ogni voce contraria o dissonante messa in atto dal regime? È il tema del libro ‘Il dissenso al fascismo. Gli italiani che si ribellarono a Mussolini 1925-1943’ di Mario Avagliano e Marco Palmieri (Il Mulino), che viene presentato oggi alle 17.30 nella sede dell’Istituto di Storia Contemporanea (vicolo Santo Spirito 11), con Mario Avagliano, storico e autore del libro, e Andrea Baravelli, Università di Ferrara. Letture di Simone Bulgarelli. In mezzo a un profluvio di libri che approfondiscono i retroscena del 28 ottobre 1922 e la nascita e lo sviluppo del fascismo in Italia, per la prima volta Avagliano e Palmieri raccontano la storia di chi si oppose a quella dittatura in varie forme, dalla semplice indifferenza alla non adesione intima e privata solo relativamente espressa e non necessariamente consapevole e politicizzata, fino all’antifascismo militante.