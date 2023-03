La storia del paese sui banchi di scuola con ’Torri di Marmo’

Il materiale dell’archivio storico dell’associazione Torri di Marmo è stato utilizzato per un nuovo laboratorio educativo indirizzato alle classi della scuola elementare di Tresigallo. Nel corso di oltre dieci anni i fondatori dell’associazione hanno raccolto una mole di fotografie e documenti non indifferente: un apparato documentale che si è via via incrementato grazie a donazioni di privati, ricerche storiche, lasciti di curiosi o appassionati della storia del paese. L’esperienza laboratoriale, terminata da pochi giorni, ha unito le nozioni storiche e il fattore divertimento al motto ‘imparare giocando’, facendo così assimilare al meglio le nozioni acquisite. Una formula vincente che caratterizza da sempre il team di educatrici composto da Elisa Soffritti e Dhebora Benassi, ideatrici e sviluppatrici del percorso didattico. Il laboratorio fa parte di un progetto di più ampio respiro che, grazie alla vincita del Bando sulla Memoria del ’900 della Regione, vedrà anche la prima fase di realizzazione di un nuovo archivio digitale fotografico composto proprio dal materiale storico dell’associazione.