La storia del partigiano Ticchioni: "In questa cella fu imprigionato"

Ieri mattina a Codigoro, a 80 anni dal loro barbaro assassinio sono stati ricordati Ludovico Ticchioni e Gino Villa, due giovani di 17 anni entrati nelle fila della Resistenza del Basso Ferrarese assieme quello di Angelo Previati, figura di spicco del movimento antifascista di Berra, ucciso a Codigoro nel dicembre del 1944. Fu ucciso nella piazza Matteotti, tra quello che oggi è il teatro Arena e il municipio dove all’interno c’è cella in cui per 49 giorni fu imprigionato Ticchioni. Alla cerimonia hanno partecipato classi delle scuole del territorio mentre gli interventi delle autorità sono stati preceduti dal video realizzato da Maurizio Occhi. Il sindaco di Codigoro Alice Zanardi ha esortato gli studenti a "mantenere vivo il ricordo di tutti quegli ritaliani che, in un’epoca di repressione e violenze, hanno avuto il coraggio di scegliere la libertà". La storia di Ludovico Ticchioni è quella di un giovane studente che, di fronte all’ingiustizia e alla privazione dei diritti fondamentali, aveva scelto di non restare in silenzio. A 17 anni, aderì alla lotta partigiana, fu arrestato e torturato nell’ex carcere delle Fasanare, non tradì mai i suoi compagni e fucilato, col coetaneo Gino Villa, alle spalle dai fascisti delle Brigate Nere, in piazza a Codigoro. Il primo cittadino di Riva del Po Daniela Simoni ha ricordato l’eccidio di 4 partigiani, disposto dopo la rappresaglia alla caserma dei Carabinieri del paese, poiché la popolazione voleva ribellarsi alla deportazione di uomini, destinati ai lavori forzati in Germania. di Angelo Previati, giunto appositamente da Torino che si chiama proprio come il nonno e con la voce, incrinata dalla commozione, ne ha tracciato un vibrante ricordo, lasciando poi spazio, a Davide Guarnieri, Direttore dell’Archivio di Stato di Ferrara, autore del libro "Ludovico Ticchioni, un liceale partigiano". Ha focalizzato l’attenzione sulla figura del giovane e sul libro scritto in memoria del suo sacrificio, anche grazie al contributo della sorella Carla. Quest’ulRtima gli ha donato l’agenda ed il taccuino appartenuti al giovane liceale partigiano. Con la falsa promessa della liberazione, non avendo rivelato i nomi dei compagni di battaglia furono fucilati. La cerimonia si è chiusa con l’esecuzione del Silenzio davanti alla Cella Ticchioni.

Claudio Castagnoli