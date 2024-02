La storia dell’ente, attivo dal 1950

Federcasa nasce come trasformazione dell’Associazione nazionale istituti autonomi per le case popolari costituita nel 1950 e rappresenta 83 enti e aziende diversamente denominate (Atc, Ater, Iacp, Aler, Acer, Arte, Arca, Spa) che in tutta Italia da più di un secolo costruiscono e gestiscono abitazioni di edilizia residenziale pubblica realizzate con fondi pubblici, fondi propri e prestiti agevolati da destinare a nuclei familiari con bassi redditi e spesso in condizioni di estrema fragilità sociale. Stiamo parlando di circa 754.000 abitazioni gestite, aggiornati al 2022 che rappresenta l’83% del patrimonio residenziale pubblico totale. Oltre 6.500 dipendenti e dirigenti che operano su tutto il territorio nazionale e rappresentano un patrimonio di conoscenze, esperienze e professionalità che si è formato in decenni di attività. Aziende che gestiscono la parte più importante del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in Italia: circa 800.000 alloggi in affitto assegnati a nuclei familiari con basso reddito, un terzo dei quali con redditi inferiori a 10 mila euro l’anno.