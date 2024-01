La storia di Carla Neppi Sadun: "La mia infanzia nel ghetto poi la cacciata dalla scuola con le leggi razziali del 1938"

Cinque oggetti che custodiscono cinque storie della Shoah italiana, perché ciò che è stato non venga dimenticato con l’inesorabile scomparsa dei testimoni diretti. Si è tenuto ieri, nella cornice della Sala Estense, l’incontro organizzato dal Meis e dall’Istituto di Storia Contemporanea destinato agli studenti delle scuole di Ferrara e a oltre 170 classi di tutta Italia collegate online. Un racconto che inizia da Ferrara con le parole di Carla Neppi Sadun, ebrea ferrarese che a soli sette anni dovette lasciare la sua classe a causa delle leggi razziali e frequentò la scuola ebraica di via Vignatagliata con professori come Giorgio Bassani e Matilde Bassani. Neppi ha condiviso la sua testimonianza attraverso un “non-oggetto”: una volta ritornata e fortunatamente sfuggita alla deportazione, trovò infatti la casa di famiglia di via Vittoria completamente svuotata da ogni oggetto, foto e ricordo. Il ricordo più brutto? "La mia infanzia – ha ricordato la testimone – è finta dal momento in cui sono state promulgate le leggi razziali. Ricordo che a me e ai miei fratelli, durante il tragitto casa-scuola, urlavano ’ebreacci’". La cacciata dalle scuole statali degli ebrei italiani, raccontata da Carla Neppi Sadun, ha colpito molto i ragazzi: "Sì, perché è una cosa che può colpire anche loro".

Dopo i saluti del Prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello, sono saliti sul palco numerosi ospiti che hanno dato voce agli altri oggetti, intervistati dal Direttore del Meis Amedeo Spagnoletto; dalla Presidente di Isco Anna Maria Quarzi e dallo staff del museo. Ugo Foà ha tratteggiato l’affascinante figura dell’intellettuale, scrittrice e traduttrice Giacometta Limentani a partire da un libro della sua ricchissima biblioteca conservata al MEIS: la prima edizione di “16 ottobre 1943” di Giacomo Debenedetti. Marco Krivacek ha rievocato la storia della zia Sylva Sabbadini, deportata sopravvissuta ad Auschwitz, scomparsa nel 2019. Della vicenda di Sylva rimane un oggetto straordinario: una tazza per la colazione che sua madre trovò dopo la Liberazione in un magazzino di Auschwitz e che le donò. La tazza ha in sé una molteplicità delle storie: la tragica deportazione, ma anche la sopravvivenza e il ritorno alla vita. Il fondatore e tastierista dei Nomadi, Beppe Carletti, e Rosanna Fantuzzi, compagna del compianto cantante del gruppo Augusto Daolio, hanno invece trasmesso agli studenti il profondo significato della celebre canzone Auschwitz, scritta da Francesco Guccini e resa immortale nell’interpretazione della band. Le studentesse del Liceo Scientifico ’Roiti’ e il loro professore Giorgio Rizzoni hanno riportato la memoria a Ferrara condividendo con i loro coetanei una riflessione sull’importanza delle pietre d’inciampo, piccoli monumenti della memoria che nel 2025 verranno collocati anche nella nostra città. Ha concluso con un’anticipazione, Vittorio Bo, co-curatore della mostra del Meis sul ‘900 degli ebrei italiani che verrà inaugurata in primavera.

Le celebrazioni procedono oggi con l’intitolazione della Scuola Primaria di San Martino a Bruno Farber, il più giovane deportato vittima dell’olocausto. Ferrarese di origine goriziana, fu ucciso ad Auschwitz quando aveva appena tre mesi e mezzo. Partecipano il vicesindaco Lodi e il prefetto Marchesiello, con interventi del direttore dell’Archivio di Stato di Ferrara Davide Guarneri, del dirigente scolastico Antonio Di Cerbo, del sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna e in rappresentanza della famiglia Farber Enrico Fink e Dennis Farber.