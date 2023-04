La storia di Carolina raccolta in ’Diventare romanzo’

COMACCHIO

Giovedì alle 16.30 un nuovo appuntamento della rassegna letteraria ‘Primavera d’autore’, organizzata dalla biblioteca ‘L.A. Muratori’ in collaborazione con il Museo Delta Antico di Comacchio, dove sarà protagonista Rosanna Poluzzi che presenterà il suo saggio ‘Diventare romanzo’ (In Riga, 2022): a dialogare con l’autrice sarà Amedeo Gargiulo, presidente dell’associazione Enciclomedia di Budrio. In questa opera Rosanna Poluzzi, psicologa psicoterapeuta a orientamento sistemico relazionale e familiare, presenta una parte di lavoro clinico svolto con Carolina, una paziente con cui, ad un certo punto del processo terapeutico, ha scelto di lavorare con una sorta di metodo narrativo per favorire l’elaborazione di suoi lutti plurimi. Seguendo i presupposti fondamentali dell’orientamento sistemico relazionale, la terapeuta ha accompagnato Carolina in un viaggio dentro la storia dei suoi legami significativi a livello trigenerazionale, per aiutarla a prendere sempre più consapevolezza che le assenze dei suoi cari non potranno mai più essere colmate, ma potranno pian piano e delicatamente essere trasformate in caldi ricordi che diventeranno presenze che curano, da conservare per sempre nel suo cuore. In caso di maltempo l’incontro si svolgerà presso Palazzo Bellini (secondo piano).