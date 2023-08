La storia di don Giovanni Minzoni Una biografia per il centenario

Il 23 agosto in occasione del centenario calerà su Argenta il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel frattempo è in uscita nelle librerie del territorio l’appassionante resoconto della breve vita di don Giovanni Minzoni, la biografia scritta da Sergio Caranti, curatore del museo Don Giovanni Minzoni di Argenta e componente del gruppo di lavoro creato dalla curia di Ravenna per la causa di beatificazione del martire, guidato dal vicepostulatore monsignor Rosino Gabbiadini. La pubblicazione sarà in distribuzione dal 23 agosto, nella ricorrenza del centenario dell’assassinio del sacerdote nelle librerie Arstudio, La Riga, Sabrina Mazzi; a Ravenna nella libreria San Paolo e a Ferrara nella libreria Paoline. In allegato ci sarà pianta di Argenta negli anni Venti del secolo scorso con i luoghi minzoniani. L’utile sarà devoluto dall’autore al museo Don Giovanni Minzoni. "Da tanti anni Sergio Caranti svolge un compito importante di custode delle memorie e dei luoghi del ben noto parroco di Argenta, morto dopo un agguato nell’agosto del 1923 che fermò la sua opera instancabile di prete, di parroco, di educatore e di testimone della fede in tempi di persecuzione – evidenzia nella prefazione Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna-Cervia. La sintesi così ben dettagliata e concentrata di avvenimenti, date, passaggi di vita, dalla vocazione, all’esercizio del ministero.

f.v.