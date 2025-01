La storia di Emilia Levi all’istituto Montalcini

Lunedì 3 e martedì 4 febbraio, in occasione del Giorno della memoria il comune di Portomaggiore, in collaborazione con gli Istituti scolastici di Portomaggiore e l’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara propone due appuntamenti dedicati alle studentesse e agli studenti.

Il primo è in programma lunedì 3 febbraio nell’aula magna dell’IISAP Levi Montalcini saranno presentati due documentari selezionati e proposti dall’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara sulla persecuzione degli ebrei a Ferrara e sull’apertura dei cancelli di Auschwitz. Al termine della proiezione incontro con la direttrice dell’Istituto di Storia, Anna Quarzi e con Vito Contento, critico cinematografico e membro del comitato scientifico dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara. Gli incontri saranno dedicati alle scuole secondarie di primo grado e alla scuola secondaria.

Martedì 4 febbraio in sala consiliare gli studenti della scuola primaria parteciperanno alla presentazione della graphic novel dell’autrice Marzia Lodi. "Emilia Levi, fiore di speranza". Narra la breve storia della bambina che Primo Levi incontrò, dopo essere transitati per il campo di concentramento di Fossoli, sul vagone bestiame che dalla stazione di Carpi li avrebbe condotti ad Auschwitz. Una bambina ebrea che viveva con la sua famiglia a Milano giornate normali, finché tutto le viene tolto e in poco tempo arriva la catastrofe.

f.v.