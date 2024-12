La storia di Marconi, una mostra sul genio

Il circolo culturale Amici del museo di Renazzo ha realizzato presso la casa comunale di Renazzo, la mostra "Siate curiosi, Guglielmo Marconi l’ uomo che ha cambiato il mondo". La mostra raccoglie una ricca ed accurata esposizione di materiale documentale sulla figura del grande scienziato bolognese e dei suoi primi esperimenti, ma soprattutto di oggettistica proveniente principalmente dalla collezione di apparecchi a transistor di Modesto Govoni. La mostra disegna il percorso di un viaggio all’indietro per rintracciare le origini di quella interconnessione wireless che è l’ emblema del mondo attuale. Al contempo svela curiosità legate alla storia dello sviluppo tecnologico applicato alla radio che da oggetto di dimensioni estremamente ingombranti si fa piccola tanto da poter stare in un taschino. Non manca una sezione di richiamo alla storia locale che ripercorre la storia della prima scuola media di Renazzo costruita a inizio anni ‘60 e intitolata proprio a Guglielmo Marconi. La mostra resterà aperta fino al 31 gennaio 2025 con visite guidate nei giorni festivi. Occasione davvero speciale per poter scoprire la collezione di Modesto Govoni, residente a Renazzo che nella vita è stato agronomo essendo laureato in agraria ma con la sua passione per apparecchi a transistor che viene da lontano. "Sono in gran parte un collezionista di radio a transistor e nella mostra sono rappresentati al 90 per cento questi tipi di apparecchi", spiega Govoni.

l.g.