La storia di ’Volano Borgo Antico’. L’associazione punta sulla cultura

Il Rotary Club Comacchio - Codigoro - Terre Pomposiane, presieduto da Enrico Fogli col promotore della serata Ilgher Galli assieme a tanti soci, ha incontrato l’associazione "Volano Borgo Antico", rappresentata dal presidente Marco Ruffato e dal consigliere Enrico Pandolfi, per un approfondimento delle attività svolte a favore del territorio. Nella serata narrata la genesi dell’associazione ed i diversi e i compiti svolti, fra i quali la gestione degli eventi ospitati nella Torre della Finanza, restaurata dal comune di Codigoro e diventata un’importante punto di riferimento culturale, ospitando presentazioni di libri con autori locali e di fama nazionale e mostre.

Nella stessa sede l’"innovativa" Biblioteca aperta, dove si possono donare ...o vedersi donare libri, senza obbligo di restituzione. L’associazione favorisce anche la conoscenza e la passione per la conservazione dell’ambiente, con raccolte di rifiuti abbandonati e anche la creazione di un percorso nella natura con la segnaletica per ipovedenti e la formazione di addetti all’antincendio, i quali dopo aver conseguito una abilitazione collaborano allo svolgimento di manifestazioni. Ruffato in chiusura ha illustrato i prossimi progetti fra cui, la fruibilità del manufatto Estense la Chiavica dell’Agrifoglio, restaurato ma non visitabile.

Claudio Castagnoli