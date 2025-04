La storia e il mito di Ugo e Parisina. Convegni, libri e giornate di studio

‘Ugo e Parisina 600 anni dopo: la storia, il mito’ è il titolo della rassegna di incontri che celebrano questa relazione nella ricorrenza della tragica decapitazione dei due innamorati illustri, datata 21 maggio 1425. Gli appuntamenti sono in programma in diverse sedi storiche di Ferrara e Modena con presentazione di libri, giornate di studio, convegni ed esposizioni da giovedì 10 aprile fino al mese di novembre. La relazione al limite dell’incesto tra Ugo e Parisina, tenuta rigorosamente segreta per oltre un anno, condannò alla pena capitale entrambi gli amanti ed ebbe come strascico immediato la damnatio memoriae di tutti i documenti che potevano ricordare ai sudditi e ai posteri il terribile affronto subito da Nicolò III d’Este come padre, come marito e come signore regnante.

Tuttavia la rischiosa liaison, culminata infatti in una condanna inevitabile, eseguita il 21 maggio 1425 nelle prigioni della Torre Marchesana del Castello Estense, rimase nel cuore dei ferraresi e conobbe fin dal Cinquecento una fiorentissima fortuna artistica, letteraria, musicale, teatrale e poetica, degna oggi, a seicento anni dalla morte dei due amanti, di essere recuperata e riproposta al pubblico sia nella città che fu teatro di quell’amore proibito finito nello scandalo e nel sangue, sia nella città di Modena e nel territorio modenese, che fin da allora erano compresi nei confini del dominio estense. Il calendario prende il via giovedì alle 17 nella Sala dell’Imbarcadero con la presentazione del libro di Roberta Iotti ‘Ginevra d’Este. La principessa ornata di ginepro’ per poi proseguire giovedì 22 maggio, sempre alle 17, questa volta in biblioteca Ariostea, con una conferenza a due voci su ‘Documenti e letteratura, la Parisina della storia e la Parisina dei poeti’, con interventi di Elena Bianchini Braglia e Roberta Iotti. Il 7 settembre a Pavullo nel Frignano (Modena) una giornata tutta dedicata al Rinascimento dal titolo ‘Rinascimento rosso sangue: delitti e vendette in Casa D’Este nel centenario di Ugo e Parisina’. Il 18 settembre a palazzo municipale (ore 15) spazio al convegno ‘Parvae Romae: Ferrara, Rimini e le alleanze tra Este e Malatesti’, per poi chiudere a novembre 2025, all’Archivio di Stato modenese, con una esposizione di documenti relativi a Parisina Malatesti d’Este. Tutti gli eventi sono promossi dal Comune e dall’Associazione culturale Terra e Identità.