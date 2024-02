"La storia e la realtà, un’illusione". Sgarbi svela un’interpretazione lirica

Secondo Vittorio Sgarbi, presidente della Fondazione Ferrara Arte, "Migliori non si limita a registrare, modifica volutamente i termini ordinari della percezione, assecondando al meglio la sensibilità ottica del suo apparecchio per innestare non solo un’interpretazione lirica, ma anche una riflessione filosofica su ciò che viene reso visibile, ancora una volta, oltre il limite delle nostre capacità naturali. È la negazione della dimensione museale, dove ogni oggetto è illuminato chiaramente, sterilizzato, congelato, nell’illusione di fornirci il resoconto preciso della storia. Metaforicamente, la fotografia di Migliori ci invita a essere scettici nei confronti di prospettive così ottimistiche: la storia, come la realtà, è un’illusione, è solo quello che riusciamo a considerare tale sulla base delle testimonianze superstiti. Il grande buio del perduto, del dimenticato, prevale sempre sulla poca luce del conosciuto".

"Ho sempre pensato alla fotografia di Nino Migliori – sottolinea Denis Curti, curatore della mostra – come a qualcosa in perenne movimento. Un flusso continuo di idee, progetti, sperimentazioni, ma anche precise prese di posizione etiche e politiche accompagnate da un’ideale estetico pronto a cambiare direzione, perché sempre al seguito del contenuto. Migliori ha sempre agito con un obiettivo unico e irrinunciabile: spostare sempre più in là i confini della fotografia, riscrivendo di continuo la grammatica delle immagini, aprendo e legittimando filoni di indagine prima di lui sconosciuti".