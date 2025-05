La storia nascosta, vita di Giuseppe Bassani

Un progetto scolastico per non dimenticare. Gli studenti della classe V N del liceo scientifico Roiti hanno collaborato con il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah (Meis) per dare vita a ‘La Storia nascosta’, un’iniziativa dedicata alla memoria di Giuseppe Bassani, ebreo deportato durante la Shoah e oggi ricordato da una pietra d’inciampo posata in via Mazzini 88. Attraverso un percorso di ricerca storica e rielaborazione creativa, gli studenti hanno prodotto tre newsletter che raccontano episodi e documenti della vita di Giuseppe Bassani e che verranno inviate per tre settimane a tutti gli iscritti alla newsletter del Meis ogni martedì a partire da ieri.

Il progetto si inserisce nel quadro delle iniziative cittadine legate alla posa delle pietre d’inciampo, promosse dal Comune e dalla Comunità ebraica, per mantenere viva la memoria delle vittime delle persecuzioni razziali. La prima newsletter approfondisce i documenti originali consultati dagli studenti all’Archivio di Stato che testimoniano la deportazione di Giuseppe Bassani. Tra le carte emerge un particolare drammatico: Bassani, vittima delle leggi razziali, fa richiesta di poter aver indietro la sua radio che è stata sequestrata. Grazie a questo strumento, spiega in una lettera alla questura, può infatti trascorrere in maniera piacevole il suo tempo e rimanere aggiornato nonostante la sua cecità.

Nella seconda newsletter viene raccontata la passione di Bassani per la radio e inserito un piccolo approfondimento sul ruolo di questo mezzo di comunicazione negli anni ‘40. La terza è dedicata all’intervista a Enrico Fink, musicista, compositore e pronipote di Giuseppe, che ha fortemente voluto la posa della pietra in sua memoria. I ragazzi hanno inoltre allegato a ognuno dei tre testi una registrazione audio per rendere i contenuti accessibili anche ai non vedenti.

"Scoprire la figura di Giuseppe Bassani ci ha permesso di riflettere su come la storia non sia fatta solo di grandi eventi, ma anche di vite spesso dimenticate. Il nostro obiettivo è stato riportarle alla luce e raccontarle con gli strumenti comunicativi di oggi" affermano gli studenti della V N del Roiti. Il progetto ha rappresentato un’occasione formativa e umana, unendo studio, memoria e cittadinanza attiva. Il Meis ha accompagnato la classe per tutto l’anno scolastico offrendo supporto scientifico e ospitando sul proprio sito il frutto del lavoro svolto grazie anche alla collaborazione dell’Archivio di Stato e dell’Istituto di Storia Contemporanea. Per ricevere le newsletter di ‘La Storia nascosta’ basta andare sul sito del Meis e iscriversi: meis.museum.