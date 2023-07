La storia rivive con lo spettacolo del Bundan

Quattro giorni di ‘Bundan Celtic Festival’, da giovedì 20 luglio fino a domenica, sulle rive del Po, nel parco della Rocca Possente di Stellata. Una giornata in più di quanto sia avvenuto nelle sedici edizioni precedenti, come premio agli appassionati che arrivano da ogni dove di un evento, ad ingresso gratuito, che in tre giorni era riuscito a siglare il successo di 40 mila presenze. È la diciassettesima edizione di una revocazione storica unica: "Investiamo su un giorno in più che sarà soprattutto musicale – ha detto Alan Fabbri, ideatore 20 anni fa della manifestazione insieme ad un gruppo di amici che continua oggi ad occuparsi soprattutto dell’organizzazione musicale –. Daremo spazio a gruppi di rilievo internazionale, ma anche a gruppi che sono nati e sono diventati ‘grandi’ proprio con il Bundan". Da qui i ringraziamenti "Ringrazio il mio sindaco, Simone Saletti – ha aggiunto – per l’organizzazione che sa mettere in campo, i tantissimi volontari e agli sponsor che collaborando riescono a far diventare realtà questo evento unico". Nei quattro ettari di parco, tra gli alberi della golena, tra gli accampamenti, vivranno immersi in una realtà che appassiona il pubblico, più di trecento rievocatori tra celti, etruschi e romani, dove l’accampamento ricrea la vita reale del villaggio dei Celti, i laboratori artigiani forgiano armi, plasmano creta, cuociono vasi, lavotrano vetro, tessono, cucinano, scandiscono suoni di vita e di strumenti musicali: "I rievocatori studiano da anni usi, costumi e tradizioni, molti di loro sono insegnanti, docenti universitari, archeologi e vivono questi giorni con grande passione – ha spiegato Andrea Moretti –. La convivialità che li immerge nel vivere questa esperienza si fa divulgazione e conoscenza grazie ad un’atmosfera immersiva che coinvolge un pubblico che è sempre più protagonista". Se la sera incorona gruppi musicali, il villaggio celtico, grazie alla collaborazione del Gruppo Archeologico di Bondeno, scandisce di laboratori adatti ai bambini e ai ragazzi le giornate. L’accensione del fuoco è un momento mistico, la grande battaglia un trionfo di scenografia. Nel mercatino ci saranno 85 espositori da tutta Europa, ma anche ristoranti. Tutto è pronto: parcheggi, la navetta gratuita che dalla stazione dei treni va e torna dal Bunadan: "E’ la manifestazione che richiede lo sforzo organizzativo più grande – ha detto il sindaco Simone Saletti –. Uno spettacolo che coinvolge tutte le età".

Claudia Fortini