La storia sfila con il pennacchio. In piazza i Bersaglieri in festa

Il plumetto o pennacchio appena accennato, l’inconfondibile copricapo, sono simboli di chi ha difeso la patria, anche sacrificando la propria vita. Si è svolta l’altro ieri a Copparo la cerimonia commemorativa per il 189° anniversario della fondazione del Corpo dei Bersaglieri, istituito nel 1836 dal Generale Alessandro La Marmora. I radunisti, preceduti dalla Fanfara “Scattini” di Bergamo, hanno sfilato per le vie cittadine fino a raggiungere la Fontana Monumentale, dove ha avuto luogo la cerimonia ufficiale.

Qui si sono tenuti l’alzabandiera e il momento solenne in onore dei caduti, con la deposizione di una corona d’alloro, subito dopo i discorsi delle autorità presenti. A seguire, nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, Don Daniele Panzeri ha celebrato la Santa Messa, durante la quale è stato benedetto il nuovo labaro della sezione locale. Al termine della funzione religiosa, un momento conviviale ha riunito i presenti in un clima di fraternità e condivisione.

Nel pomeriggio, la Fanfara bergamasca ha offerto alla cittadinanza un concerto coinvolgente, proponendo un repertorio che ha spaziato dall’epopea storica dei Bersaglieri alla tradizionale musica italiana, regalando emozioni e suscitando l’entusiasmo del pubblico. Questa giornata di festa, memoria e cultura non solo ha celebrato una delle forze armate più prestigiose d’Italia, ma rappresenta anche un’occasione per trasmettere valori universali come l’unità, la disciplina e l’amore per la patria. La cittadinanza ha partecipato numerosa alle iniziative. La Fanfara Bersaglieri Scattini, infine, ha impreziosito la cerimonia deliziando con la sua musica il pubblico.