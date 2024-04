La storia si ripete: torna il carretto dei gelati

Ha inaugurato domenica, tra un tripudio di pubblico, la nuova gestione del chiosco dei giardini di Piazza Aldo Moro. Si chiama "Ciok 13.5" . Grazie ad una madre, Carolina Rouleux e alla figlia Sandy Maggiore, con tutta la famiglia, si accende di luce, di nuovi colori e sapori un angolo di verde nel cuore del centro storico che ha fatto la storia del paese. E adesso apre al futuro. Ma c’è una storia che unisce le generazioni. C’è infatti un carretto dei gelati che dal 1961 attraversa nel ricordi le strade di Bondeno. Era nei magazzini dei comuni e domenica si è vestito a festa. E’ la memoria dei nonni, di quel suono che richiamava i più piccoli dalle case, con le monetine per comprare un dolcissimo cono e che oggi rivive grazie all’inventiva dei giovani. E’ la storia che diventa, nell’innovazione, il patrimonio ormai di ben tre generazioni. Carolina e Sandy hanno fatto ancora di più. Oltre ad aver rinnovato il chiosco e aver aggiunto sapori nuovi e consolidato la tradizione dei gelati artigianali, hanno riportato alla luce il carretto con il quale, Antonio Tunioli detto Cioch, portava i gelati nelle vie del capoluogo e delle frazioni. Ne hanno fatto domenica scorsa, il protagonista dell’evento: "Daremo nuova vita a questo carretto dei gelati, – assicura Sandy – per mostrarlo al pubblico ed utilizzarlo, visto che ha un’importante cella frigorifera, in occasione speciali. Lo metteremo a nuovo e lo custodiremo con cura, al riparo. Ringraziamo il figlio di Cioch Andrea Tugnoli e il Comune per questa opportunità che ci hanno dato". Era commosso, durante l’inaugurazione di domenica pomeriggio Andrea Tugnoli, il figlio che, nel 2020 ha addirittura pubblicato il libro intitolato "Cioch mio padre", tanto venduto in paese da dover essere ristampato. La storia che incontra il futuro, in un luogo dei giovani, dei bambini, delle famiglie. "Il carretto di mio padre era stato riportato alla luce in occasione della presentazione del mio libro – racconta – ma non sapevo dove custodirlo e il Comune l’ha ospitato in uno dei suoi magazzini. Sono felice che oggi possa avere una nuova vita". La storia è da film. Andrea Tugnoli era chiamato da tutti Cioch, dal momento che ancora prima della guerra, con un gruppo di amici, per guadagnare qualche soldo, aveva fondato una compagnia teatrale e aveva messo in scena la figura di un dentista che aveva chiamato con questo nome. Da qui, nel 1951, l’inizio della gestione del chiosco: "Mio padre – racconta -– lo aveva comprato dalla Giose, Giuseppina Molinari, che ha compiuto 104 anni qualche giorno fa e che allora, dopo averlo comprato, non ne voleva proprio sapere di gestirlo".

Claudia Fortini