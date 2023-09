’La storia siamo noi’ al museo: "Ricorderemo le guerre antiche"

La guerra alle fortificazioni di Bondeno tra storia e inediti. Il Museo archeologico di Stellata si appresta a festeggiare i vent’anni della nascita e lo fa partendo con eventi che spiccano nel contesto culturale. Nasce così, domenica primo ottobre, un’intera giornata di studi sul tema "1643-2023: la Guerra di Castro a Bondeno e in Emilia". E’ il quinto appuntamento de ‘La Storia siamo Noi’ ed è una giornata di incontro e di studi delle associazioni di storia locale di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. La rassegna è ideata da Terra e Identità, che quest’anno fa tappa al Museo Civico Archeologico "Guerrino Ferraresi". L’evento è realizzato in sinergia con Gruppo Archeologico di Bondeno, Associazione Bondeno Cultura e Città di Bondeno. Si alterneranno ben nove relatori, che parleranno di aspetti noti e meno noti di queste vicende ancora poco conosciute, presentando battaglie, personaggi, luoghi e dinastie che hanno caratterizzato la Guerra di Castro nel fulcro degli eventi. Le relazioni saranno divise in una sessione mattutina, dalle 10.00 alle 12 e in una pomeridiana dalle 15.00 alle 18. "Il 26 Maggio 1643, durante la notte – racconta Daniele Biancardi presidente di Bondeno Cultura – l’esercito del Ducato di Parma, guidato dal Duca Odoardo Farnese, assalta e occupa il centro fortificato di Bondeno, piazzaforte avanzata a nord-ovest dello Stato della Chiesa, preparandosi a realizzare imponenti fortificazioni per evitare il contrattacco dei papalini. Entra così prepotentemente, nel nostro territorio, quella che viene definita Guerra di Castro (1641-1649), un conflitto, usualmente diviso in due fasi, lungo e cruciale per gli equilibri italiani di un secolo difficile come il Seicento". "Un conflitto poco noto al grande pubblico – aggiunge Simone Bergamini – scatenato apparentemente solo dal possesso dinastico di un piccolo ducato laziale, il Ducato di Castro, appunto, presso Viterbo, ma di estremo interesse sia per la storia militare, sia per la presenza sul campo di alcuni dei maggiori condottieri dell’epoca. Forse l’ultima guerra ‘tutta italiana’, in cui non intervengono direttamente eserciti stranieri, come invece regolarmente accadrà in seguito".

cl.f.